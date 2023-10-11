Блинкен едет в Израиль. США определяются со следующими своими шагами

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что в среду, 11 октября, отправляется в Израиль. Американский лидер Джо Байден тем временем проинформировал, что Штаты определяются со следующими своими шагами в поддержке Израиля.

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"Завтра я поеду в Израиль, чтобы напрямую пообщаться с нашими израильскими партнерами о ситуации на месте и обсудить пути, как мы можем продолжать поддерживать их в борьбе с этими террористическими атаками", – сообщил Блинкен во вторник вечером, заверив в непреклонной поддержке со стороны Штатов.

Байден сообщил, что они с вице-президентом США Камалой Гаррис встретились со своими командами, чтобы сообщить о теракте в Израиле и определить следующие шаги.

"Соединенные Штаты и Израиль являются неразлучными партнерами, и я подтвердил премьер-министру Нетаньяху, что Соединенные Штаты будут продолжать убеждаться, что у Израиля есть все, что ему нужно, чтобы защитить себя и свой народ", – заявил Байден.

7 октября началась самая масштабная за последние годы атака террористов ХАМАС на территорию Израиля. ЦАХАЛ наносит ответные удары.

В Пентагоне надеются на поддержку Конгресса, чтобы Штаты могли одновременно оказывать помощь и Украине, и Израилю.

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