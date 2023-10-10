Силы обороны Израиля заявили, что в ночь на 10 октября нанесли более 200 ударов по объектам террористических группировок ХАМАС и Исламский джихад в секторе Газа. Об этом сообщает The Times of Israel.

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Пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что авиация и флот Израиля атаковали более 200 объектов террористических организаций в окрестностях Рималя и Хан-Юниса.

В частности, были нанесены удары по военной инфраструктуре Исламского джихада в Хан-Юнисе, по размещенному в мечети складу оружия ХАМАС, по оперативной инфраструктуре ХАМАС, по двум оперативным штабам противотанковых подразделений ХАМАС, по мечети, в которой находится оперативный штаб ХАМАС, и по еще двум штабам ХАМАС.

מטוסי קרב וכלי שיט של צה"ל תקפו בשעות האחרונות מטרות רבות של ארגוני הטרור ברחבי הרצועה.



עשרות מטוסי קרב תקפו במהלך הלילה מעל ל-200 מטרות ברחבי שכונת רימאל ובחאן יונס>> pic.twitter.com/lIO6Z5tBri — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 10, 2023

9 октября власти Израиля завили, что ЦАХАЛ продолжит наносить удары по террористической группировке ХАМАС в секторе Газа. После этого заявления ХАМАС начал угрожать казнями заложников, если Израиль будет бить по Газе без предварительных предупреждений.

Сегодня пресс-представитель ЦАХАЛ подполковник Ричард Хехт сказал, что военные Израиля советуют палестинцам уехать из сектора Газа в Египет. "КПП Рафах пока открыт. Всем, кто может выбраться, я бы посоветовал уехать", – сказал он.

7 октября 2023 года боевики ХАМАС совершили прорыв из сектора Газа на юг Израиля. В тот же день правительство заявило о введении чрезвычайного положения в стране.

8 октября израильское правительство объявило о состоянии войны.

9 октября представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари сообщил, что армия обороны Израиля выбила террористов ХАМАС из всех городов на границе с сектором Газа и вернула контроль.

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