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ЦАХАЛ наносит удары по объектам ХАМАС и Исламского джихада в Газе – видео с дронов видео

Цей матеріал також доступний українською
10.10.2023, 09:21
Фото - скриншот из видео
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Силы обороны Израиля заявили, что в ночь на 10 октября нанесли более 200 ударов по объектам террористических группировок ХАМАС и Исламский джихад в секторе Газа. Об этом сообщает The Times of Israel.   

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Пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что авиация и флот Израиля атаковали более 200 объектов террористических организаций в окрестностях Рималя и Хан-Юниса.

В частности, были нанесены удары по военной инфраструктуре Исламского джихада в Хан-Юнисе, по размещенному в мечети складу оружия ХАМАС, по оперативной инфраструктуре ХАМАС, по двум оперативным штабам противотанковых подразделений ХАМАС, по мечети, в которой находится оперативный штаб ХАМАС, и по еще двум штабам ХАМАС.

9 октября власти Израиля завили, что ЦАХАЛ продолжит наносить удары по террористической группировке ХАМАС в секторе Газа. После этого заявления ХАМАС начал угрожать казнями заложников, если Израиль будет бить по Газе без предварительных предупреждений.

Сегодня пресс-представитель ЦАХАЛ подполковник Ричард Хехт сказал, что военные Израиля советуют палестинцам уехать из сектора Газа в Египет. "КПП Рафах пока открыт. Всем, кто может выбраться, я бы посоветовал уехать", – сказал он.

  • 7 октября 2023 года боевики ХАМАС совершили прорыв из сектора Газа на юг Израиля. В тот же день правительство заявило о введении чрезвычайного положения в стране.
  • 8 октября израильское правительство объявило о состоянии войны.
  • 9 октября представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари сообщил, что армия обороны Израиля выбила террористов ХАМАС из всех городов на границе с сектором Газа и вернула контроль.

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Сергей Бережной
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