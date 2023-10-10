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ЦАХАЛ завдає ударів по об'єктах ХАМАС та Ісламського джихаду в Газі – відео з дронів видео

Этот материал также доступен на русском
10.10.2023, 09:21
Фото - скриншот із відео
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Сили оборони Ізраїлю заявили, що в ніч проти 10 жовтня завдали понад 200 ударів по об'єктах терористичних угруповань ХАМАС та Ісламський джихад у секторі Гази. Про це повідомляє The Times of Israel.

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Пресслужба ЦАХАЛ повідомила, що авіація та флот Ізраїлю атакували понад 200 об'єктів терористичних організацій на околицях Рималя та Хан-Юніса.

Зокрема, було завдано ударів по військовій інфраструктурі Ісламського джихаду в Хан-Юнісі, по розміщеному в мечеті складу зброї ХАМАС, по оперативній інфраструктурі ХАМАС, по двох оперативних штабах протитанкових підрозділів ХАМАС, по мечеті, в якій розташовано оперативний штаб ХАМАС, і ще двох штабах ХАМАС.

9 жовтня влада Ізраїлю завила, що ЦАХАЛ продовжить завдавати ударів по терористичному угрупованню ХАМАС у секторі Гази. Після цієї заяви ХАМАС почав погрожувати стратами заручників, якщо Ізраїль битиме по Газі без попереджень.

Сьогодні преспредставник ЦАХАЛ підполковник Річард Гехт сказав, що військові Ізраїлю радять палестинцям виїхати із сектору Гази до Єгипту. "КПП Рафах поки що відкритий. Усім, хто може вибратися, я б порадив поїхати", – сказав він.

  • 7 жовтня 2023 року бойовики ХАМАС здійснили прорив із сектора Гази на південь Ізраїлю. У той самий день уряд заявив про запровадження надзвичайного стану в країні.
  • 8 жовтня ізраїльський уряд оголосив про стан війни.
  • 9 жовтня представник ЦАХАЛ Даніель Хагарі повідомив, що армія оборони Ізраїлю вибила терористів ХАМАС з усіх міст на кордоні із сектором Гази і повернула контроль.

Дивіться також: "Ми розпочали. Ізраїль переможе". Нетаньягу опублікував відео ударів по сектору Гази

Сергій Бережний
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війнаблизький східІзраїльтерористисектор ГазаХАМАСісламський джихад
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