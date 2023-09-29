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Блінкен про прихильників Трампа: Це гучні голоси, але більшість у Конгресі — за Україну

Этот материал также доступен на русском
29.09.2023, 08:44
Блінкен про прихильників Трампа: Це гучні голоси, але більшість у Конгресі — за Україну - Фото
Ентоні Блінкен (Фото: EPA)

Державний секретар Ентоні Блінкен заявив, що американські громадяни та Конгрес у більшості продовжують підтримувати Україну. Про це він повідомив під час дискусії у рамках 15 фестивалю, організованого The Atlantic, цитує його Голос Америки.

З його слів, серед законодавців США зберігається підтримка подальшої допомоги Україні.

"Опитування свідчать про те, що є сильна підтримка допомоги Україні. Щодо Конгресу, то є деякі гучні голоси, які дотримуються іншої тактики, але якщо ви подивитесь на більшість в обох партіях, то підтримка зберігається", — заявив дипломат.

Блінкен згадав лідера республіканців у Сенаті Мітча Макконнелла та голову комітету із закордонних справ Палати представників Майка Маккола, які рішуче виступають за допомогу Україні.

У Республіканській партії проти допомоги Україні виступає група ультраправих прихильників 45-го президента США Дональда Трампа. Вони пропонують припинити передавання озброєнь Силам оборони, говорять про нібито корупцію та крадіжки військової допомоги. У Державному департаменті США ж заявляють, що вся допомога Україні йде за призначенням, а Вашингтон має прозорі механізми моніторингу та звітності. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що прихильники Трампа не виступають проти допомоги, а пов'язують її продовження із ще більшою прозорістю та ефективністю використання ресурсів.
  • У серпні 2022 року Трамп заявив, що Україна, щоб уникнути повномасштабного вторгнення Росії, "могла б відмовитися від Криму" або зійти з курсу на вступ до НАТО.
  • Також він говорив, що адміністрація чинного голови Білого дому Джо Байдена "майже змусила" диктатора Путіна розпочати велику війну проти України.
  • У березні 2023 року експрезидент США заявив, що допомога Україні – це лише інтерес Європи, а також виступив проти зміни режиму Путіна.

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Дмитро Гриниченко
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