Государственный секретарь Энтони Блинкен заявил, что американские граждане и Конгресс в большинстве продолжают поддерживать Украину. Об этом он сообщил во время дискуссии в рамках 15 фестиваля, организованного The Atlantic, цитирует его Голос Америки.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, среди законодателей США сохраняется поддержка дальнейшей помощи Украине.

"Опросы свидетельствуют о том, что есть сильная поддержка помощи Украине. Что касается Конгресса, то есть некоторые громкие голоса, которые придерживаются другой тактики, но если вы посмотрите на большинство в обеих партиях, то поддержка сохраняется", — заявил дипломат.

Блинкен упомянул лидера республиканцев в Сенате Митча Макконнелла и главу комитета по иностранных делам Палаты представителей Майка Маккола, которые решительно выступают за помощь Украине.

В августе 2022 года Трамп заявил, что Украина во избежание полномасштабного вторжения России "могла бы отказаться от Крыма" или сойти с курса на вступление в НАТО.

Также он говорил, что администрация действующего главы Белого дома Джо Байдена "почти заставила" диктатора Путина начать большую войну против Украины.

В марте 2023 года экс-президент США заявил, что помощь Украине – это только интерес Европы, а также выступил против смены режима Путина.

Читайте также: "Это значит, что я прав". Трамп заявил, что ему нравится похвала со стороны Путина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.