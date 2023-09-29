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Блинкен о сторонниках Трампа: Это громкие голоса, но большинство в Конгрессе — за Украину

Цей матеріал також доступний українською
29.09.2023, 08:44
Блинкен о сторонниках Трампа: Это громкие голоса, но большинство в Конгрессе — за Украину - Фото
Энтони Блинкен (Фото: EPA)

Государственный секретарь Энтони Блинкен заявил, что американские граждане и Конгресс в большинстве продолжают поддерживать Украину. Об этом он сообщил во время дискуссии в рамках 15 фестиваля, организованного The Atlantic, цитирует его Голос Америки.

По его словам, среди законодателей США сохраняется поддержка дальнейшей помощи Украине. 

"Опросы свидетельствуют о том, что есть сильная поддержка помощи Украине. Что касается Конгресса, то есть некоторые громкие голоса, которые придерживаются другой тактики, но если вы посмотрите на большинство в обеих партиях, то поддержка сохраняется", — заявил дипломат. 

Блинкен упомянул лидера республиканцев в Сенате Митча Макконнелла и главу комитета по иностранных делам Палаты представителей Майка Маккола, которые решительно выступают за помощь Украине. 

В Республиканской партии против помощи Украине выступает группа ультраправых сторонников 45-го президента США Дональда Трампа. Они предлагают прекратить передачу вооружений Силам обороны, говорят о якобы коррупции и кражах военной помощи. В Государственном департаменте США же заявляют, что вся помощь Украине идет по назначению, а у Вашингтона есть прозрачные механизмы мониторинга и отчетности. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что сторонники Трампа не выступают против помощи, а связывают ее продление с еще большей прозрачностью и эффективностью использования ресурсов.
  • В августе 2022 года Трамп заявил, что Украина во избежание полномасштабного вторжения России "могла бы отказаться от Крыма" или сойти с курса на вступление в НАТО.
  • Также он говорил, что администрация действующего главы Белого дома Джо Байдена "почти заставила" диктатора Путина начать большую войну против Украины.
  • В марте 2023 года экс-президент США заявил, что помощь Украине – это только интерес Европы, а также выступил против смены режима Путина.

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Дмитрий Гриниченко
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