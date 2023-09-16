Блінкена запитали, чи США не бояться ударів ATACMS по Росії. Відповідь: Цілі обирає Україна

Державного секретаря США Ентоні Блінкена запитали, чи не побоюється Вашингтон ударів ракетами ATACMS по території РФ, якщо їх отримає Україна. Він відповів, що Сили оборони самі обирають цілі для ударів. Про це він повідомив на брифінгу з головою МЗС Німеччини Анналеною Бербок.

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За його словами, будь-яка система, яка обговорюється для можливого передання Україні, аналізується Вашингтоном.

Журналіст запитав, чи не є причиною зволікання з переданням ATACMS занепокоєння дальністю ракет та можливих ударів ними по території Росії.

Блінкен відповів, що коли справа доходить до застосування переданих озброєнь, то українські сили самі обирають цілі.

"Їм доведеться ухвалити рішення про те, що може бути найефективнішим у роботі з відновлення повного суверенітету та територіальної цілісності. У рамках нашої власної політики ми не заохочуємо та не допускаємо використання наших систем озброєння за межами України. Але знову ж таки, по суті, це українські рішення", — наголосив дипломат.

ДОВІДКА. ATACMS – американський оперативно-тактичний ракетний комплекс із балістичною ракетою. Для запуску ракет призначені пускові установки M142 HIMARS, M270 MLRS та MARS II. Різні модифікації ATACMS мають дальність від 165 до 310 км. Поки що Україна отримувала до HIMARS ATACMS – американський оперативно-тактичний ракетний комплекс із балістичною ракетою. Для запуску ракет призначені пускові установки M142 HIMARS, M270 MLRS та MARS II. Різні модифікації ATACMS мають дальність від 165 до 310 км. Поки що Україна отримувала до HIMARS снаряди, які б'ють на 70-80 км . ЗСУ використовують HIMARS для ударів по складах, штабах та інших цілях у тилу росіян.

10 вересня 2023 року FT написала, що президент США Байден "на межі рішення" про постачання Україні ракет ATACMS.

Якщо Захід скоротить чи припинить військову допомогу Україні під час її визвольної війни за існування держави та народу, "неможливо передбачити", як мільйони українських біженців у європейських країнах відреагують, якщо їхню країну покинуть, заявив президент Зеленський.

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