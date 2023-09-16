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Блинкена спросили, не боятся ли США ударов ATACMS по России. Ответ: Цели выбирает Украина

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16.09.2023, 10:09
Блинкена спросили, не боятся ли США ударов ATACMS по России. Ответ: Цели выбирает Украина - Фото
Энтони Блинкен (Фото: EPA)

Государственного секретаря США Энтони Блинкена спросили, не опасается ли Вашингтон ударов ракетами ATACMS по территории РФ, если их получит Украина. Он ответил, что Силы обороны сами выбирают цели для ударов. Об этом он сообщил на брифинге с главой МИД Германии Анналеной Бербок.

По его словам, любая система, которая обсуждается для возможной передачей Украине, анализируется Вашингтоном.

Журналист спросил, не является ли причиной промедления с передачей ATACMS обеспокоенность дальностью ракет и возможных ударов ими по территории России.

Блинкен ответил, что когда дело доходит до применения переданных вооружений, то украинские силы сами выбирают цели. 

"Им придется принять решение о том, что может быть наиболее эффективным в работе по восстановлению полного суверенитета и территориальной целостности. В рамках нашей собственной политики мы не поощряем и не допускаем использования наших систем вооружения за пределами Украины. Но опять же, по сути, это украинские решения", — подчеркнул дипломат.

СПРАВКА. ATACMS – американский оперативно-тактический ракетный комплекс с баллистической ракетой. Для запуска ракет предназначены пусковые установки M142 HIMARS, M270 MLRS и MARS II. Различные модификации ATACMS имеют дальность от 165 до 310 км. Пока еще Украина получала к HIMARS снаряды, которые бьют на 70-80 км. ВСУ используют HIMARS для ударов по складам, штабам и другим целям в тылу россиян.
  • 10 сентября 2023 года FT написала, что президент США Байден "на грани решения" о поставках Украине ракет ATACMS.
  • Если Запад сократит или прекратит военную помощь Украине во время ее освободительной войны за существование государства и народа, "невозможно предсказать", как миллионы украинских беженцев в европейских странах отреагируют, если их страну бросят, заявил президент Зеленский.

Читайте также: "Есть очень конкретный запрос на оружие". Зеленский ответил на вопрос о темпе наступления

Дмитрий Гриниченко
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