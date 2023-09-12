Блогер Бабченко заявив, нібито на нього відкрила справу СБУ. Відомство заперечує
Російський блогер Аркадій Бабченко заявив, нібито проти нього відкрила кримінальне провадження Служба безпеки України. У пресслужбі відомства повідомили LIGA.net, що це не відповідає дійсності.
"Інформація про нібито відкриття Службою безпеки України кримінального провадження щодо Аркадія Бабченка не відповідає дійсності", – заявило СБУ.
Раніше Бабченко заявив, що орієнтування на ньому нібито висить у базі українських прикордонників.
"Наказ – перетину кордону не перешкоджати. Після перетину – затримати та направити до Лук'янівського СІЗО для проведення досудових слідчих дій", – стверджував блогер у соцмережах.
За словами Бабченка, він не знає, на яких підставах нібито було порушено кримінальне провадження проти нього.
За словами Бабченка, він не планує повертатись в Україну: "Проєкт "Україна" щодо мене закритий. Закрив його не я".
Нещодавно Бабченко закидав яйцями посольство РФ в Естонії, його оштрафували.
- 29 травня 2018 року у ЗМІ з'явилася інформація про те, що невідомий вистрілив у Бабченка у його київській квартирі, а журналіст помер дорогою до лікарні.
- Наступного дня з’ясувалося, що вбивство було інсценуванням: журналіст з'явився на брифінгу СБУ/ГПУ. На той момент глава спецслужби Василь Грицак заявив, що реальний замах замовили в РФ і для затримання організаторів силовики пішли на масовий обман.
- 31 травня 2018 року за підозрою у спробі організувати вбивство Бабченка було заарештовано підприємця Бориса Германа. 21 серпня 2018 року він визнав провину. Був засуджений до 4 років та 6 місяців в'язниці як організатор убивства.
- 13 листопада 2019 року Германа звільнили з в'язниці за рішенням Апеляційного суду Києва у зв'язку зі станом здоров'я.
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