RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Блогер Бабченко заявив, нібито на нього відкрила справу СБУ. Відомство заперечує

Этот материал также доступен на русском
12.09.2023, 18:45
Блогер Бабченко заявив, нібито на нього відкрила справу СБУ. Відомство заперечує - Фото
Аркадій Бабченко (Фото: EPA)

Російський блогер Аркадій Бабченко заявив, нібито проти нього відкрила кримінальне провадження Служба безпеки України. У пресслужбі відомства повідомили LIGA.net, що це не відповідає дійсності.

"Інформація про нібито відкриття Службою безпеки України кримінального провадження щодо Аркадія Бабченка не відповідає дійсності", – заявило СБУ.

Раніше Бабченко заявив, що орієнтування на ньому нібито висить у базі українських прикордонників.

"Наказ – перетину кордону не перешкоджати. Після перетину – затримати та направити до Лук'янівського СІЗО для проведення досудових слідчих дій", – стверджував блогер у соцмережах.

За словами Бабченка, він не знає, на яких підставах нібито було порушено кримінальне провадження проти нього.

За словами Бабченка, він не планує повертатись в Україну: "Проєкт "Україна" щодо мене закритий. Закрив його не я".

Нещодавно Бабченко закидав яйцями посольство РФ в Естонії, його оштрафували.

  • 29 травня 2018 року у ЗМІ з'явилася інформація про те, що невідомий вистрілив у Бабченка у його київській квартирі, а журналіст помер дорогою до лікарні.
  • Наступного дня з’ясувалося, що вбивство було інсценуванням: журналіст з'явився на брифінгу СБУ/ГПУ. На той момент глава спецслужби Василь Грицак заявив, що реальний замах замовили в РФ і для затримання організаторів силовики пішли на масовий обман.
  • 31 травня 2018 року за підозрою у спробі організувати вбивство Бабченка було заарештовано підприємця Бориса Германа. 21 серпня 2018 року він визнав провину. Був засуджений до 4 років та 6 місяців в'язниці як організатор убивства.
  • 13 листопада 2019 року Германа звільнили з в'язниці за рішенням Апеляційного суду Києва у зв'язку зі станом здоров'я.

Читайте також: Життя після смерті. Відверте інтерв'ю Аркадія Бабченка

Артем Джеріпа, Петро Шуклінов
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
сбурозшукАркадій Бабченко
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 