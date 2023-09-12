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Блогер Бабченко заявил, якобы на него открыла дело СБУ. Ведомство отрицает

Цей матеріал також доступний українською
12.09.2023, 18:45
Блогер Бабченко заявил, якобы на него открыла дело СБУ. Ведомство отрицает - Фото
Аркадий Бабченко (Фото: EPA)

Российский блогер Аркадий Бабченко заявил, якобы против него открыла уголовное производство Служба безопасности Украины. В пресс-службе ведомства сообщили LIGA.net, что это не соответствует действительности.

"Информация о якобы открытии Службой безопасности Украины уголовного производства по Аркадию Бабченко не соответствует действительности", – заявило СБУ.

Ранее Бабченко заявил, что ориентировка на нем якобы висит в базе украинских пограничников.

"Приказ – пересечению границы не препятствовать. После пересечения – задержать и направить в Лукьяновское СИЗО для проведения досудебных следственных действий ", – утверждал блогер в соцсетях.

По словам Бабченко, он не знает, по каким основаниям якобы было возбуждено уголовное производство против него.

По словам Бабченко, он не планирует возвращаться в Украину: "Проект "Украина" для меня закрыт. Закрыл его не я".

Недавно Бабченко забросал яйцами посольство РФ в Эстонии, его оштрафовали.

  • 29 мая 2018 года в СМИ появилась информация о том, что неизвестный выстрелил в Бабченко в его киевской квартире, а журналист умер по дороге в больницу.
  • На следующий день выяснилось, что убийство было инсценировкой: журналист явился на брифинг СБУ/ГПУ. На тот момент глава спецслужбы Василий Грицак заявил, что реальное покушение заказали в РФ и для задержания организаторов силовики пошли на массовый обман.
  • 31 мая 2018 года по подозрению в попытке организовать убийство Бабченко был арестован предприниматель Борис Герман. 21 августа 2018 года он признал вину. Был приговорен к 4 годам и 6 месяцам тюрьмы как организатор убийства.
  • 13 ноября 2019 года Германа освободили из тюрьмы по решению Апелляционного суда Киева в связи с состоянием здоровья.

Читайте также: Жизнь после смерти. Откровенное интервью Аркадия Бабченко

Артём Джерипа, Петр Шуклинов
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