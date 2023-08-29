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В Эстонии оштрафовали российского блогера Бабченко. Он забросал яйцами посольство РФ

Цей матеріал також доступний українською
29.08.2023, 09:18
В Эстонии оштрафовали российского блогера Бабченко. Он забросал яйцами посольство РФ - Фото
Аркадий Бабченко (Фото: EPA)

В Эстонии оштрафовали российского блогера Аркадия Бабченко, который недавно забросал яйцами посольство РФ. Об этом он сообщил в Facebook.

По его словам, эстонские правоохранители выписали ему штраф в €100.

В эфире местного телевидения Бабченко заявил, что "акция" обошлась ему в €140, так как кроме штрафа он купил четыре яйца по €10 за штуку. 

Также блогер сказал, что намерен заплатить штраф и не собирается больше устраивать подобное. 

"Обязательно, а как же нет? Я живу в Эстонии и уважаю эстонские законы. Я не рецидивист", — подчеркнул он.

В ночь на 30 июля Бабченко кинул четыре яйца в стену посольства России в Таллинне, его ненадолго задержала местная полиция, которая завела дело по статье о нарушении общественного порядка. 

Бабченко – российский журналист, писатель, военный корреспондент, оппозиционер. Из-за угроз уехал из России и с августа 2017 года жил в Киеве, в 2019 году покинул Украину.

  • 29 мая 2018 года в СМИ появилась информация о том, что неизвестный выстрелил в Бабченко в его киевской квартире, а журналист умер по пути в больницу.
  • На следующий день выяснилось, что убийство было инсценировкой: журналист появился на брифинге СБУ/ГПУ. На тот момент глава спецслужбы Василий Грицак заявил, что реальное покушение заказали в РФ и для поимки организаторов силовики пошли на массовый обман.
  • 31 мая 2018 года по подозрению в попытке организовать убийство Бабченко был арестован предприниматель Борис Герман. 21 августа 2018-го он признал вину. Был осужден к 4 годам и 6 месяцам тюрьмы как организатор убийства.
  • 13 ноября 2019 года Германа освободили из тюрьмы по решению Апелляционного суда Киева в связи с состоянием здоровья.

Читайте также: Жизнь после смерти. Откровенное интервью Аркадия Бабченко

Дмитрий Гриниченко
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Таллинвойнаэстонияаркадий бабченко
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