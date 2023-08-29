В Естонії оштрафували російського блогера Бабченка. Він закидав яйцями посольство РФ

В Естонії оштрафували російського блогера Аркадія Бабченка, який нещодавно закидав яйцями посольство РФ. Про це він повідомив у Facebook.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, естонські правоохоронці виписали йому штраф у €100.

В ефірі місцевого телебачення Бабченко заявив, що "акція" коштувала йому €140, оскільки крім штрафу він купив чотири яйця по €10 за штуку.

Також блогер сказав, що має намір сплатити штраф і не збирається більше влаштовувати подібне.

"Обов'язково, а як же ні? Я живу в Естонії і поважаю естонські закони. Я не рецидивіст", — наголосив він.

У ніч проти 30 липня Бабченко кинув чотири яйця у стіну посольства Росії в Таллінні, його ненадовго затримала місцева поліція, яка завела справу за статтею про порушення громадського порядку.

Бабченко — російський журналіст, письменник, військовий кореспондент, опозиціонер. Через погрози виїхав із Росії і з серпня 2017 року жив у Києві, 2019 року залишив Україну.

29 травня 2018 року у ЗМІ з'явилася інформація про те, що невідомий вистрілив у Бабченка у його київській квартирі, а журналіст помер дорогою до лікарні.

Наступного дня з’ясувалося, що вбивство було інсценуванням: журналіст з'явився на брифінгу СБУ/ГПУ. На той момент глава спецслужби Василь Грицак заявив, що реальний замах замовили в РФ і для затримання організаторів силовики пішли на масовий обман.

31 травня 2018 року за підозрою у спробі організувати вбивство Бабченка було заарештовано підприємця Бориса Германа. 21 серпня 2018 року він визнав провину. Був засуджений до 4 років та 6 місяців в'язниці як організатор убивства.

13 листопада 2019 року Германа звільнили з в'язниці за рішенням Апеляційного суду Києва у зв'язку зі станом здоров'я.

Читайте також: Життя після смерті. Відверте інтерв'ю Аркадія Бабченка

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.