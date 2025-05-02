Bloomberg дізналося, що Карні зустрінеться з Трампом вже наступного тижня

За даними співрозмовників видання, перша зустріч американського й канадського лідерів відбудеться на початку наступного тижня

Марк Карні (Фото: ЕРА / ERIC REID)

Прем'єр Канади Марк Карні може зустрітися з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні 6 травня. Про це пише Bloomberg з посиланням на проінформованих співрозмовників.

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Зазначається, що деталі зустрічі ще пропрацьовуються, тому публічно про неї нічого не повідомляють.

Це буде перша зустріч для обох лідерів після того, як Ліберальна партія прем'єр-міністра Канади здобула перемогу на дострокових парламентських виборах 28 квітня, частково завдяки риториці, спрямованій проти Трампа.

Раніше Карні заявив, що Канада могла б перебрати на себе роль світового лідера замість США. За його словами, "80-річний період, коли Сполучені Штати взяли на себе мантію глобального економічного лідерства, коли вони створювали альянси, засновані на довірі та взаємній повазі, і відстоювали вільний і відкритий обмін товарами й послугами, закінчився".