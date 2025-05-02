Bloomberg узнало, что Карни встретится с Трампом уже на следующей неделе

По данным собеседников издания, первая встреча американского и канадского лидеров состоится в начале следующей недели

Марк Карни (Фото: ЕРА / ERIC REID)

Премьер Канады Марк Карни может встретиться с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне 6 мая. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на информированных собеседников.

Отмечается, что детали встречи еще не прорабатываются, поэтому публично о ней ничего не сообщают.

Это будет первая встреча для обоих лидеров после того, как Либеральная партия премьер-министра Канады одержала победу на досрочных парламентских выборах 28 апреля, отчасти благодаря риторике против Трампа.

Ранее Карни заявил, что Канада могла бы взять на себя роль мирового лидера вместо США. По его словам, "80-летний период, когда Соединенные Штаты взяли на себя мантию глобального экономического лидерства, когда они создавали альянсы, основанные на доверии и взаимном уважении, и отстаивали свободный и открытый обмен товарами и услугами, закончился".

29 апреля 2025 года стало известно, что Либеральная партия во главе с Карни победила в парламентских выборах.

Зеленский приветствовал канадского премьера и Либеральную партию с победой.