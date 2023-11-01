Bloomberg пише, що США та Ізраїль розглядають введення миротворців у сектор Гази

Видання Bloomberg з посиланням на власні джерела повідомило, що США та Ізраїль вивчають можливість введення міжнародних миротворців у сектор Гази у майбутньому.

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Журналісти пишуть, що обговорення про запровадження миротворців виникло після початку наземної операції Ізраїлю проти ХАМАС у Газі та було викликано необхідністю вироблення плану на майбутнє.

Зазначається, що розмови перебувають на ранній стадії, а деякі чиновники США вважають такі варіанти передчасними чи малоймовірними.

Представниця Ради нацбезпеки США Едрієн Вотсон заявила, що відправлення американських військ до сектору Гази у складі миротворчих сил не розглядається і не обговорюється. Державний департамент відмовився коментувати ці плани.

Співрозмовники видання сказали, що одним із варіантів є тимчасовий контроль над Газою військами США, Великої Британії, Німеччини та Франції, а "в ідеалі" план має включати представників Саудівської Аравії чи Об'єднаних Арабських Еміратів.

Другий варіант – багатонаціональні миротворчі сили. Третій варіант — тимчасове керування Газою під егідою ООН, проте Ізраїль вважає, що від організації "мало користі".

Під час вторгнення терористів ХАМАС із сектору Гази до південних районів Ізраїлю 7 жовтня загинули понад 1400 осіб, були захоплені та вивезені до Гази як заручники не менше 240 осіб, зокрема немовлята, діти, жінки та літні люди.

Підтверджено, що терористи ХАМАС під час нападу вбили громадян Ізраїлю, США, Канади, Британії, Франції, Австрії, Німеччини, Угорщини, Ірландії, Італії, Іспанії, Латвії, Литви, Португалії, Румунії, Аргентини, Перу, України, Росії, Азербайджану, Білорусі, Молдови, Бразилії, Китаю, Індії, Таїланду, Філіппін, Непалу, ПАР, Судану, Туреччини, Узбекистану.

8 жовтня уряд Ізраїлю офіційно оголосив про стан війни. Наступного дня ЦАХАЛ розпочав повну блокаду сектору Гази.

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