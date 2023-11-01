UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Bloomberg пишет, что США и Израиль рассматривают введение миротворцев в сектор Газа

Цей матеріал також доступний українською
01.11.2023, 10:37
Bloomberg пишет, что США и Израиль рассматривают введение миротворцев в сектор Газа - Фото
Джо Байден и Биньямин Нетаньяху (Фото: EPA/MIRIAM ALSTER)

Издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что США и Израиль изучают возможность введения международных миротворцев в сектор Газа в будущем. 

Журналисты пишут, что обсуждение о введение миротворцев возникло после начала наземной операции Израиля против ХАМАС в Газе и было вызвано необходимостью выработки плана на будущее. 

Отмечается, что разговоры находятся на ранней стадии, а некоторые чиновники США считают такие варианты преждевременными или маловероятными. 

Представитель Совета нацбезопасности США Эдриен Уотсон заявила что отправка американских войск в сектор Газа в составе миротворческих сил не рассматривается и не обсуждается. Государственный департамент отказался комментировать эти планы.

Собеседники издания сказали, что одним из вариантов является временный контроль над Газой войсками США, Великобритании, Германии и Франции, а "в идеале" план должен включать представителей Саудовской Аравии или Объединенных Арабских Эмиратов. 

Второй вариант — многонациональные миротворческие силы. Третий вариант — временное управление Газой под эгидой ООН, однако Израиль считает, что от организации "мало пользы". 

  • При вторжении террористов ХАМАС из сектора Газа в южные районы Израиля 7 октября погибли более 1400 человек, были захвачены и увезены в Газу в качестве заложников не менее 240 человек, в том числе младенцы, дети, женщины и пожилые люди.
  • Подтверждено, что террористы ХАМАС во время нападения убили граждан Израиля, США, Канады, Великобритании, Франции, Австрии, Германии, Венгрии, Ирландии, Италии, Испании, Латвии, Литвы, Португалии, Румынии, Аргентины, Перу, Украины, России, Азербайджана, Беларуси, Молдовы, Бразилии, Китая, Индии, Таиланда, Филиппин, Непала, ЮАР, Судана, Турции, Узбекистана.
  • 8 октября правительство Израиля официально объявило о состоянии войны. На следующий день ЦАХАЛ приступил к полной блокаде сектора Газа.

Читайте также: Эрдоган назвал ХАМАС "освободительной группой моджахедов". Сказал, что не поедет в Израиль

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Израильвойнасектор газахамас

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 