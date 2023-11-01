Bloomberg пишет, что США и Израиль рассматривают введение миротворцев в сектор Газа

Издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что США и Израиль изучают возможность введения международных миротворцев в сектор Газа в будущем.

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Журналисты пишут, что обсуждение о введение миротворцев возникло после начала наземной операции Израиля против ХАМАС в Газе и было вызвано необходимостью выработки плана на будущее.

Отмечается, что разговоры находятся на ранней стадии, а некоторые чиновники США считают такие варианты преждевременными или маловероятными.

Представитель Совета нацбезопасности США Эдриен Уотсон заявила что отправка американских войск в сектор Газа в составе миротворческих сил не рассматривается и не обсуждается. Государственный департамент отказался комментировать эти планы.

Собеседники издания сказали, что одним из вариантов является временный контроль над Газой войсками США, Великобритании, Германии и Франции, а "в идеале" план должен включать представителей Саудовской Аравии или Объединенных Арабских Эмиратов.

Второй вариант — многонациональные миротворческие силы. Третий вариант — временное управление Газой под эгидой ООН, однако Израиль считает, что от организации "мало пользы".

При вторжении террористов ХАМАС из сектора Газа в южные районы Израиля 7 октября погибли более 1400 человек, были захвачены и увезены в Газу в качестве заложников не менее 240 человек, в том числе младенцы, дети, женщины и пожилые люди.

Подтверждено, что террористы ХАМАС во время нападения убили граждан Израиля, США, Канады, Великобритании, Франции, Австрии, Германии, Венгрии, Ирландии, Италии, Испании, Латвии, Литвы, Португалии, Румынии, Аргентины, Перу, Украины, России, Азербайджана, Беларуси, Молдовы, Бразилии, Китая, Индии, Таиланда, Филиппин, Непала, ЮАР, Судана, Турции, Узбекистана.

8 октября правительство Израиля официально объявило о состоянии войны. На следующий день ЦАХАЛ приступил к полной блокаде сектора Газа.

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