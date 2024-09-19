Bloomberg: Зеленський зустрінеться з Гарріс у Вашингтоні наступного тижня
Президент Володимир Зеленський має зустрітися з кандидаткою у лідери США від демократів Камалою Гарріс у Вашингтоні наступного тижня. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на обізнаних співрозмовників.
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Як повідомляють джерела видання, ця зустріч є частиною зусиль Гарріс щодо зміцнення свого зовнішньополітичного іміджу напередодні президентських виборів у США.
Демократка підтримує політику президента Джо Байдена щодо непохитної допомоги Україні у протистоянні російській агресії, пише Bloomberg.
Зеленський також зустрінеться з самим Байденом на полях засідання Генасамблеї ООН, яке відбудеться 24-30 вересня. Виступ українського президента там заплановано на 25 число.
- 13 вересня 2024 року Зеленський заявив, що зустрінеться з Байденом на засіданні Генасамблеї ООН, де офіційно передасть йому План перемоги 25 вересня.
- Постійна представниця Штатів при ООН Лінда Томас-Грінфілд заявляла, що країна вже бачила мирний план Зеленського — і США вважають, що його стратегія та план можуть працювати.
- 19 вересня кандидат у президенти США від республіканців Дональд Трамп допустив, що може зустрітися із Зеленським у Вашингтоні.
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