Bloomberg: Зеленский встретится с Харрис в Вашингтоне на следующей неделе

На следующей неделе в Вашингтоне состоится заседание Генассамблеи ООН, выступление украинского президента запланировано на 25 сентября

Камала Харрис (Фото: ЕРА/JIM LO SCALZO)

Президент Владимир Зеленский должен встретиться с кандидатом в лидеры США от демократов Камалой Харрис в Вашингтоне на следующей неделе. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленных собеседников.

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Как сообщают источники издания, эта встреча является частью усилий Харрис по укреплению своего внешнеполитического имиджа в преддверии президентских выборов в США.

Демократка поддерживает политику президента Джо Байдена относительно непоколебимой помощи Украине в противостоянии российской агрессии, пишет Bloomberg.

Зеленский также встретится с Байденом на полях заседания Генассамблеи ООН, которое состоится 24-30 сентября. Выступление украинского президента там запланировано на 25 число.

13 сентября 2024 года Зеленский заявил, что встретится с Байденом на заседании Генассамблеи ООН, где официально передаст ему План победы 25 сентября.

Постоянная представительница Штатов при ООН Линда Томас-Гринфилд заявляла, что страна уже видела мирный план Зеленского, и США считают, что его стратегия и план могут работать.

19 сентября кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп допустил, что может встретиться с Зеленским в Вашингтоне.

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