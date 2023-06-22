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Бойовики Вагнера створюють військову поліцію, будуть затримувати солдатів Міноборони РФ – росЗМІ

Этот материал также доступен на русском
22.06.2023, 16:05
Бойовики Вагнера створюють військову поліцію, будуть затримувати солдатів Міноборони РФ – росЗМІ - Фото
Бойовики Групи Вагнера (Фото: Головне управління розвідки Міноборони))

Терористична Група Вагнера формує власну військову поліцію для роботи на тимчасово окупованих територіях України. Найманці угруповання під керівництвом Євгена Пригожина заявляють, що готові затримувати навіть представників Міноборони РФ, пише російське ЗМІ Верстка.

Зазначається, що терористична організація вербує колишніх співробітників силових структур, які мають досвід оперативної роботи.

Бойовики набирають силовиків із СОБРу, ОМОНу, ГРОМу та інших спецпідрозділів, йдеться у повідомленні у забороненій в Україні соціальній мережі "ВКонтакте".

В оголошенні йдеться, що робота орієнтована"на затримання, оперативні та комендантські функції".

РосЗМІ стверджує, що зв'язалося з вербувальником з Групи Вагнера і наводить розмову з ним.

"З оперативників набираємо комендантський полк, називатимемо це військовою поліцією. Ви повинні будете стежити, щоб усі дотримувалися правил компанії", – розповів "вагнерівець".

Зокрема, у роботу нібито входитиме "дивитись, щоб не було злодіїв та мародерів, не було побиття, пияцтва тощо".

Також серед функцій бойовики пропонують роботу проти диверсійно-розвідувальних груп та з ДРГ: допити та оперативна робота.

Окрім цього, від потенційних "вагнерівців" вимагатиметься стежити за тим, щоб правила терористичного угруповання не порушували "добровольчі загони" та солдати Міноборони РФ.

Рекрутер бойовиків стверджує, нібито угрупування має "всі повноваження" для арешту і роботи з солдатами регулярної російської армії.

"Працюєте сміливо, жодних питань не буде зовсім, ви чого насправді, жартуєте? Міноборонівця спіймати – це не грішна справа. Тварюки там розплодилися, бухають як свині. Ми маємо повністю всі повноваження", – сказав рекрутер терористичної Групи Вагнера.

Потенційним найманцям обіцяють 240 000 рублів (~105 000 грн) та "дуже хороші" премії.

Бойовики-поліцейські не зможуть обирати, у яку саме частину тимчасово окупованих територій їх відправлять. 

Наразі вакансії є відкритими, додав бойовик у розмові.

  • Верховна Рада визнала угруповання Вагнера міжнародною злочинною організацією, а також визнала російські ПВК терористичними організаціями.
  • 29 травня 2023 року у Міноборони повідомили, що в Бахмуті "вагнерівців" замінюють на регулярні війська РФ.
  • Комбат 3 окремої бригади розповів, що поодинці бойовики Групи Вагнер сильніші за окупантів зі Збройних сил РФ, проте на рівні великих груп все навпаки.

Читайте також: Україна не просила про екстрадицію вагнерівця Медведєва – поліція Норвегії

Артем Джеріпа
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