Боевики Вагнера создают военную полицию, будут задерживать солдат Минобороны РФ – росСМИ

Террористическая группа Вагнера формирует собственную военную полицию для работы на временно оккупированных территориях Украины. Наемники группировки под руководством Евгения Пригожина заявляют, что готовы задерживать даже представителей Минобороны РФ, пишет российское СМИ Верстка.

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Отмечается, что террористическая организация вербует бывших сотрудников силовых структур, обладающих опытом оперативной работы.

Боевики набирают силовиков из СОБРа, ОМОНа, ГРОМа и других спецподразделений, говорится в сообщении в запрещенной в Украине социальной сети "ВКонтакте".

В объявлении говорится, что работа ориентирована "на задержание, оперативные и комендантские функции".

РосСМИ утверждает, что связалось с вербовщиком из Группы Вагнера и приводит разговор с ним.

"Из оперативников набираем комендантский полк, будем называть это военной полицией. Вы должны будете следить, чтобы все соблюдали правила компании", – рассказал "вагнеровец".

В частности, в работу якобы будет входить "смотреть, чтобы не было воров и мародеров, не было избиения, пьянства и т.д.".

Также среди функций боевики предлагают работу против диверсионно-разведывательных групп и ДРГ: допросы и оперативная работа.

Кроме того, от потенциальных "вагнеровцев" потребуется следить за тем, чтобы правила террористической группировки не нарушали "добровольческие отряды" и солдаты Минобороны РФ.

Рекрутер боевиков утверждает, что группировка имеет "все полномочия" для ареста и работы с солдатами регулярной российской армии.

"Работаете смело, никаких вопросов не будет совершенно, вы чего в самом деле, шутите? Минобороновца поймать — это не грешное дело. Твари там расплодились, бухают как свиньи. У нас есть полностью все полномочия", – сказал рекрутер террористической Группы Вагнера.

Потенциальным наемникам обещают 240 000 рублей (~105 000 грн) и "очень хорошие" премии.

Боевики-полицейские не смогут выбирать, в какую часть временно оккупированных территорий их отправят.

Сейчас вакансии открыты, добавил боевик в разговоре.

Верховная Рада признала группировку Вагнера международной преступной организацией, а также признала российские ЧВК террористическими организациями.

29 мая 2023 года в Минобороны сообщили, что в Бахмуте "вагнеровцев" заменяют регулярными войсками РФ.

Комбат 3 отдельной бригады рассказал, что в одиночку боевики Группы Вагнер сильнее оккупантов из Вооруженных сил РФ, однако на уровне больших групп все наоборот.

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