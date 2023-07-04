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"Вболівають за наш успіх". Посол у США пояснила, чому прості американці підтримують Україну

Этот материал также доступен на русском
04.07.2023, 11:34
Оксана Маркарова (Фото: EPA)

Посол України в США Оксана Маркарова пояснила, чому американські громадяни продовжують підтримувати нашу країну у війні проти Росії — американці відчувають несправедливість російської агресії. Про це вона повідомила у ефірі національного телемарафону.

За її словами, США базувалися на цінностях свободи та демократії.

"Люди, які бігли в Америку, вони бігли від переслідувань, за свободою. В американському гімні звучать слова, що це країна сміливих та вільних. Я думаю, що сьогодні ті самі слова можна сказати й про українців", — сказала Маркарова.

Дипломат заявила, що американці відчувають абсолютну несправедливість дій росіян.

"Це дуже сильно перегукується зі становленням кожного американця в історичних паралелях. Вони щиро вболівають за наш успіх. Несправедливість відгукується в серцях. Ми бачимо дуже велику підтримку серед простих громадян як на вулицях, так і в соцопитуваннях", — резюмувала вона.

  • У серпні 2022 року Трамп заявив, що Україна, щоб уникнути повномасштабного вторгнення Росії, "могла б відмовитися від Криму" або зійти з курсу на вступ до НАТО.
  • Також він говорив, що адміністрація чинного глави Білого дому Джо Байдена "майже змусила" Путіна розпочати велику війну проти України.
  • 5 червня претендентка на посаду кандидата в президенти США від Республіканської партії Ніккі Хейлі розкритикувала колишнього главу Білого дому Дональда Трампа та губернатора Флориди Рона Десантіса через їхню позицію щодо війни Росії проти України.

Читайте також: Трамп заявив, що Путін "дещо ослаблений". Знову заговорив про здачу територій України

Дмитро Гриниченко
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