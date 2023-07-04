"Болеют за успех". Посол в США объяснила, почему простые американцы поддерживают Украину

Посол Украины в США Оксана Маркарова объяснила, почему американские граждане продолжают поддерживать нашу страну в войне против России — американцы чувствуют несправедливость российской агрессии. Об этом она сообщила в эфире национального телемарафона.

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По ее словам, США основывались на ценностях свободы и демократии.

"Люди, которые бежали в Америку, они бежали от преследований, за свободой. В американском гимне звучат слова, что это страна смелых и свободных. Я думаю, что сегодня те же слова можно сказать и про украинцев", — сказала Маркарова.

Дипломат заявила, что американцы чувствуют абсолютную несправедливость действий россиян.

"Это очень сильно перекликается со становлением каждого американца в исторических параллелях. Они искренне болеют за наш успех. Несправедливость откликается в сердцах . Мы видим очень большую поддержку среди простых граждан, как на улицах, так и в соцопросах", — резюмировала она.

В августе 2022 года Трамп заявил, что Украина, чтобы избежать полномасштабного вторжения России, "могла бы отказаться от Крыма" или сойти с курса на вступление в НАТО.

Также он говорил, что администрация действующего главы Белого дома Джо Байдена "почти заставила" Путина начать большую войну против Украины.

5 июня претендентка на пост кандидата в президенты США от Республиканской партии Никки Хейли раскритиковала бывшего главу Белого дома Дональда Трампа и губернатора Флориды Рона Десантиса из-за их позиции относительно войны России против Украины.

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