UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Болеют за успех". Посол в США объяснила, почему простые американцы поддерживают Украину

Цей матеріал також доступний українською
04.07.2023, 11:34
Оксана Маркарова (Фото: EPA)

Посол Украины в США Оксана Маркарова объяснила, почему американские граждане продолжают поддерживать нашу страну в войне против России — американцы чувствуют несправедливость российской агрессии. Об этом она сообщила в эфире национального телемарафона.

По ее словам, США основывались на ценностях свободы и демократии. 

"Люди, которые бежали в Америку, они бежали от преследований, за свободой. В американском гимне звучат слова, что это страна смелых и свободных. Я думаю, что сегодня те же слова можно сказать и про украинцев", — сказала Маркарова.

Дипломат заявила, что американцы чувствуют абсолютную несправедливость действий россиян. 

"Это очень сильно перекликается со становлением каждого американца в исторических параллелях. Они искренне болеют за наш успех. Несправедливость откликается в сердцах . Мы видим очень большую поддержку среди простых граждан, как на улицах, так и в соцопросах", — резюмировала она.

  • В августе 2022 года Трамп заявил, что Украина, чтобы избежать полномасштабного вторжения России, "могла бы отказаться от Крыма" или сойти с курса на вступление в НАТО.
  • Также он говорил, что администрация действующего главы Белого дома Джо Байдена "почти заставила" Путина начать большую войну против Украины.
  • 5 июня претендентка на пост кандидата в президенты США от Республиканской партии Никки Хейли раскритиковала бывшего главу Белого дома Дональда Трампа и губернатора Флориды Рона Десантиса из-за их позиции относительно войны России против Украины.

Читайте также: Трамп заявил, что Путин "несколько ослаблен". Снова заговорил о сдаче территорий Украины

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
СШАвойнаОксана Маркаровавоенная помощь
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 