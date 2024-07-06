Болгарія запропонує Україні й Росії своє посередництво в переговорах

Димитар Главчев (Фото: Olivier Matthys/EPA)

Виконувач обов’язків прем’єр-міністра Болгарії Димитар Главчев заявив, що під час саміту НАТО у Вашингтоні його країна запропонує розпочати мирні переговори між Україною та Росією, а також повідомив про бажання Софії бути в них посередником. Слова Главчева наводить видання Novinite.

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"Я щиро вірю, що ми повинні виступати за мирні переговори, в яких Болгарія буде посередником. Що може бути краще за це? І це те, що я буду пропонувати, жодних проблем немає", – сказав політик.

Однак він висловив скептицизм щодо шансів Болгарії бути прийнятою як посередниця.

"Я зроблю хорошу пропозицію, але для того, щоб нас визнали посередниками, потрібна згода. Важливо підкреслити, що ці мирні переговори повинні відповідати Статуту ООН і міжнародному праву", – наголосив Главчев.

Він зазначив, що це умови, які, на його думку, не підлягають обговоренню.

28 червня 2024 року стало відомо, що президент Болгарії Румен Радев відмовився взяти участь у вашингтонському саміті НАТО через позицію, яку він "має обстоювати щодо України".

30 червня Зеленський заявив, що Україна може вести перемовини з Росією через посередників, і як приклад навів формат Чорноморської зернової ініціативи.

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