Болгария предложит Украине и России свое посредничество в переговорах

Димитар Главчев (Фото: Olivier Matthys/EPA)

Исполняющий обязанности премьер-министра Болгарии Димитар Главчев заявил, что во время саммита НАТО в Вашингтоне его страна предложит начать мирные переговоры между Украиной и Россией, а также сообщил о желании Софии быть посредником. Слова Главчева приводит издание Novinite.

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"Я искренне верю, что мы должны выступать за мирные переговоры, в которых Болгария будет посредником. Что может быть лучше этого? И это то, что я буду предлагать, никаких проблем нет", – сказал политик.

Однако он выразил скептицизм по поводу шансов Болгарии быть принятой как посредник.

"Я сделаю хорошее предложение, но для того, чтобы нас признали посредниками, нужно согласие. Важно подчеркнуть, что эти мирные переговоры должны соответствовать Уставу ООН и международному праву", – подчеркнул Главчев.

Он отметил, что это условия, которые, по его мнению, не подлежат обсуждению.

28 июня 2024 года стало известно, что президент Болгарии Румен Радев отказался принять участие в вашингтонском саммите НАТО из-за позиции, которую он "должен отстаивать в отношении Украины".

30 июня Зеленский заявил, что Украина может вести переговоры с Россией через посредников и в качестве примера привел формат Черноморской зерновой инициативы.

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