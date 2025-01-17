Болсонару просить Верховний суд випустити його на інавгурацію Трампа до США

Адвокати колишнього президента Бразилії запевняють, що той не планує тікати з країни

Жаїр Болсонару (Фото: ЕРА/Andre Borges)

Колишній президент Бразилії Жаїр Болсонару звернувся до Верховного суду з проханням терміново переглянути рішення, яке забороняє йому їхати до США на інавгурацію Дональда Трампа. Про це повідомляє Reuters.

Адвокати Болсонару стверджують, що той дотримувався усіх умов, встановлених судом, і запевняють, що він не планує тікати з країни.

Крім того, суд відхилив запит експрезидента Бразилії на повернення паспорта, який у нього вилучили ще в лютому 2024 року через звинувачення у спробі державного перевороту після поразки на виборах 2022 року. Болсонару також позбавлений права обіймати державні посади до 2030 року.

Минулого тижня Болсонару заявив у соцмережі X, що отримав запрошення на інавгурацію Трампа та намагається повернути свій паспорт, щоб поїхати.

Суддя Александр де Мораес зазначив, що в інтерв’ю у листопаді 2024 року Болсонару заявляв, що розглядав можливість втечі з країни та подання запиту на політичний притулок, аби уникнути відповідальності в Бразилії.

У 2021 році слідчий комітет Сенату Бразилії схвалив звіт, у якому закликав звинуватити Болсонару в дев'яти злочинах під час боротьби з пандемією коронавірусу. Серед них – злочини проти людяності.

У 2023-му Федеральна поліція країни розпочала розслідування у якому Болсонару підозрюють у "переслідуванні" горбатого кита під час відпустки у місті Сан-Себастьян.

У листопаді 2024-го Федеральна поліція Бразилії надала Верховному суду докази, що Болсонару нібито був безпосередньо залучений до підготовки перевороту для скасування результатів виборів 2022 року, в яких він програв.