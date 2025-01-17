Болсонару просит Верховный суд выпустить его на инаугурацию Трампа в США

Адвокаты бывшего президента Бразилии уверяют, что тот не собирается бежать из страны

Жаир Болсонару (Фото: ЕРА/Andre Borges)

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару обратился в Верховный суд с просьбой срочно пересмотреть решение, запрещающее ему ехать в США на инаугурацию Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters.

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Адвокаты Болсонару утверждают, что тот соблюдал все условия, установленные судом, и уверяют, что он не планирует бежать из страны.

Кроме того, суд отклонил запрос экс-президента Бразилии на возвращение паспорта, который у него изъяли еще в феврале 2024 года из-за обвинений в попытке государственного переворота после поражения на выборах 2022 года. Болсонару также лишен права занимать государственные должности до 2030 года.

На прошлой неделе Болсонару заявил в соцсети X, что получил приглашение на инаугурацию Трампа и пытается вернуть свой паспорт, чтобы поехать.

Судья Александр де Мораэс отметил, что в интервью в ноябре 2024 года Болсонару заявлял, что рассматривал возможность побега из страны и подачи запроса на политическое убежище во избежание ответственности в Бразилии.

В 2021 году следственный комитет Сената Бразилии одобрил отчет, в котором призвал обвинить Болсонару в девяти преступлениях в борьбе с пандемией коронавируса. Среди них – преступления против человечности.

В 2023-м Федеральная полиция страны начала расследование, в котором Болсонару подозревают в "преследовании" горбатого кита во время отпуска в городе Сан-Себастьян.

В ноябре 2024-го Федеральная полиция Бразилии предоставила Верховному суду доказательства, что Болсонару якобы был непосредственно вовлечен в подготовку переворота для отмены результатов выборов 2022 года, в которых он проиграл.