Боррель: Сподіваюся, що 13-ий пакет санкцій проти РФ схвалять до 24 лютого

У січні ЄС почав готувати 13-й пакет санкцій проти Росії, але він буде радше символічним – його готують до другої річниці повномасштабної війни

Жозеп Боррель (Фото: EPA/Olivier Matthys)

Верховний представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель сподівається, що 13-й пакет санкцій для Росії буде схвалено до 24 лютого. Про це він сказав на пресконференції після засідання міністрів закордонних справ країн ЄС.

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"Ми обговорили 13-й пакет санкцій, і я сподіваюся, що його буде схвалено до 24 лютого", — наголосив він.

Також Боррель зазначив, що на засіданні продовжили обговорення використання надзвичайних надходжень, отриманих від інвестування російських активів, які заморожені в Європейському Союзі.

"Мета полягає в тому, щоб використати їх для сприяння відновленню України, але все ще немає повної згоди для того, щоб повністю реалізувати це рішення", – додав він.

Попередній 12-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії ухвалили 18 грудня, причому без голосу Австрії, у якої є претензії до перебування Raiffeisen Bank International (RBI) у списку міжнародних спонсорів війни. Обговорення цього пакета тривало три місяці.

У січні стало відомо, що Євросоюз почав готувати 13-й пакет санкцій проти Росії, але він буде радше символічним – його готують до другої річниці повномасштабної війни, якихось суттєвих обмежень там не буде.

15 лютого Угорщина заблокувала ухвалення 13-го пакета санкцій Євросоюзу проти Росії. Вона не підтримала його, бо в ньому пропонуються обмеження проти компаній з Китаю.

19 лютого міністр закордонних справ Угорщини заявив, що країна не буде перешкоджати ухваленню Євросоюзом 13 пакету санкцій проти Росії, адже всі пункти, які "загрожували угорським інтересам" – вилучили.

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