Боррель: Надеюсь, что 13-ый пакет санкций против РФ одобрят до 24 февраля

В январе ЕС начал готовить 13-й пакет санкций против России, но он будет скорее символическим – его готовят ко второй годовщине полномасштабной войны

Жозеп Боррель (Фото: EPA/Olivier Matthys)

Верховный представитель Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель надеется, что 13-й пакет санкций для России будет одобрен до 24 февраля. Об этом он сказал на пресс-конференции после заседания министров иностранных дел стран ЕС.

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"Мы обсудили 13-й пакет санкций, и я надеюсь, что он будет одобрен до 24 февраля", – подчеркнул он.

Также Боррель отметил, что на заседании продолжили обсуждение использования чрезвычайных поступлений, полученных от инвестирования российских активов, которые заморожены в Европейском Союзе.

"Цель состоит в том, чтобы использовать их для содействия восстановлению Украины, но все еще нет полного согласия для того, чтобы полностью реализовать это решение", – добавил он.

Предыдущий 12-й пакет санкций Евросоюза против России был принят 18 декабря, причем без голоса Австрии, у которой есть претензии к пребыванию Raiffeisen Bank International (RBI) в списке международных спонсоров войны. Обсуждение этого пакета длилось три месяца.

В январе стало известно, что Евросоюз начал готовить 13-й пакет санкций против России, но он будет скорее символичным – его готовят ко второй годовщине полномасштабной войны, каких-либо существенных ограничений там не будет.

15 февраля Венгрия заблокировала принятие 13-го пакета санкций Евросоюза против России. Она не поддержала его, потому что в нем предлагаются ограничения против компаний из Китая.

19 февраля министр иностранных дел Венгрии заявил, что страна не будет препятствовать принятию Евросоюзом 13 пакета санкций против России, ведь все пункты, "угрожавшие венгерским интересам" – изъяли.

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