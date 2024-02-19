Боррель: Надеюсь, что 13-ый пакет санкций против РФ одобрят до 24 февраля
Верховный представитель Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель надеется, что 13-й пакет санкций для России будет одобрен до 24 февраля. Об этом он сказал на пресс-конференции после заседания министров иностранных дел стран ЕС.
"Мы обсудили 13-й пакет санкций, и я надеюсь, что он будет одобрен до 24 февраля", – подчеркнул он.
Также Боррель отметил, что на заседании продолжили обсуждение использования чрезвычайных поступлений, полученных от инвестирования российских активов, которые заморожены в Европейском Союзе.
"Цель состоит в том, чтобы использовать их для содействия восстановлению Украины, но все еще нет полного согласия для того, чтобы полностью реализовать это решение", – добавил он.
- Предыдущий 12-й пакет санкций Евросоюза против России был принят 18 декабря, причем без голоса Австрии, у которой есть претензии к пребыванию Raiffeisen Bank International (RBI) в списке международных спонсоров войны. Обсуждение этого пакета длилось три месяца.
- В январе стало известно, что Евросоюз начал готовить 13-й пакет санкций против России, но он будет скорее символичным – его готовят ко второй годовщине полномасштабной войны, каких-либо существенных ограничений там не будет.
- 15 февраля Венгрия заблокировала принятие 13-го пакета санкций Евросоюза против России. Она не поддержала его, потому что в нем предлагаются ограничения против компаний из Китая.
- 19 февраля министр иностранных дел Венгрии заявил, что страна не будет препятствовать принятию Евросоюзом 13 пакета санкций против России, ведь все пункты, "угрожавшие венгерским интересам" – изъяли.
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