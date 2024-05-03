Борису Джонсону не дали проголосувати на місцевих виборах. Він забув документи – BBC

У 2023 році уряд Джонсона запровадив нові правила, згідно з якими виборці мають принести на виборчі дільниці документи з фото, що засвідчує особу

Борис Джонсон (Фото: ЕРА/NEIL HALL)

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон не зміг потрапити на виборчу дільницю на місцевих виборах, оскільки забув взяти документи з фотографією. Про це повідомляє британська служба BBC.

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За даними журналістів, Джонсон хотів віддати свій голос у Південному Оксфордширі, де він живе зі своєю сім'єю і має зареєстровану власність.

Там проходило голосування щодо посади комісара з питань поліції та боротьби зі злочинністю, політичної посади, відповідальної за нагляд за місцевим відділом поліції.

Зазначається, що згодом експрем'єр зміг проголосувати, принісши із собою документи.

У 2023 році уряд Джонсона запровадив нові правила, згідно з якими виборці мають принести на виборчі дільниці документи з фото, яке засвідчує особу. Торік через це нововведення понад 14 000 британців не змогли проголосувати на місцевих виборах.

У Словаччині 6 квітня 2024 року відбувся другий тур виборів президента. Перемогу в ньому здобув спікер парламенту, соратник прем'єра Фіцо Петер Пеллегріні.

18 квітня стало відомо, що партія Хорватський демократичний союз (HDZ) прем'єр-міністра Андрея Пленковича, який підтримує Україну у війні проти Росії, лідирує на парламентських виборах у Хорватії.

3 квітня парламент Сербії 2 травня більшістю голосів затвердив новий уряд країни, до його складу увійшли двоє проросійських посадовців, які перебувають під санкціями США.

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