Борису Джонсону не дали проголосовать на местных выборах. Он забыл документы – BBC

В 2023 году правительство Джонсона ввело новые правила, согласно которым избиратели должны принести с собой документы с фото, удостоверяющем личность

Борис Джонсон (Фото: ЕРА/NEIL HALL)

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не смог попасть на избирательный участок на местных выборах, поскольку забыл взять документы с фотографией. Об этом сообщает британская служба BBC.

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По данным журналистов, Джонсон хотел отдать свой голос в Южном Оксфордшире, где живет со своей семьей и имеет зарегистрированную собственность.

Там проходило голосование на должность комиссара по вопросам полиции и борьбы с преступностью, политическую должность, ответственную за надзор за местным отделом полиции.

Отмечается, что впоследствии экс-премьер смог проголосовать, принеся с собой документы.

В 2023 году правительство Джонсона ввело новые правила, согласно которым избиратели должны принести на избирательные участки документы с фото, удостоверяющем личность. В прошлом году из-за этого нововведения более 14 000 британцев не смогли проголосовать на местных выборах.

В Словакии 6 апреля 2024 года состоялся второй тур выборов президента. Победу в нем одержал спикер парламента, соратник премьера Фицо Петер Пеллегрини.

18 апреля стало известно, что партия Хорватского демократического союза (HDZ) премьер-министра Андрея Пленковича, поддерживающего Украину в войне против России, лидирует на парламентских выборах в Хорватии.

3 апреля парламент Сербии 2 мая большинством голосов утвердил новое правительство страны, в его состав вошли два пророссийских чиновника, находящиеся под санкциями США.

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