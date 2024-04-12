Борис Джонсон: Захват Россией Киева будет для США катастрофой больше Вьетнама
Захват Киева российским диктатором Владимиром Путиным станет "катастрофой" больше Вьетнама для американского лидерства на мировой арене. Об этом заявил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в Вашингтоне, сообщает The Telegraph.
По словам политика, конечной целью российского диктатора является "захват Киева", потому что он "хочет взять под контроль всю страну".
"Если это произойдет, я думаю, это будет абсолютной катастрофой для Запада, катастрофой для Америки и любой концепции американского лидерства", – заявил Джонсон.
По его мнению, успех РФ в Украине был бы большим поражением для Соединенных Штатов, чем в свое время во Вьетнаме, ведь после 75 лет "успеха" НАТО впервые потерпела бы поражение в европейской войне.
Не существует реального мирного соглашения, которое украинцы могли бы заключить, чтобы прекратить боевые действия, подчеркнул Джонсон.
"Они не видят соглашения, которое они могут заключить с Путиным. Я имею в виду, никто не подходит ко мне украдкой и не говорит: "О, а ты знаешь, кстати, мы могли бы обменять это и это, и давай заключим соглашение ". Никто этого не предлагает", – сказал Джонсон.
Однако политик сказал, что для Путина существуют пути для того, чтобы "покончить с этим" и все еще иметь возможность "заявить о какой-либо моральной победе".
В то же время он выразил мнение, что Дональд Трамп откажется от своей "изоляционистской риторики" по поводу войны России против Украины, если он победит на американских выборах в ноябре.
По мнению бывшего премьера, ситуация с задержкой оказания Украине помощи "ужасающая", и он "молится", чтобы республиканцы в Конгрессе прекратили блокаду финансирования Украины в размере $60 млрд.
- С сентября 2023 года Конгресс США не может прийти к согласию по бюджету на 2024 год, в частности нет консенсуса и в вопросе финансовой поддержки Украины.
- 14 марта Джонсон сказал, что Трамп поймет невозможность соглашения с диктатором Путиным, если его снова изберут президентом США.
- 21 марта стало известно, что демократы в Конгрессе США поддерживают инициативу республиканцев по предоставлению Украине помощи в кредит.
- 1 апреля спикер Палаты представителей Джонсон заявил, что в вопросе помощи Украине, который должен быть вынесен на голосование после каникул, будут "важные нововведения".
- 10 апреля глава МИД Британии Кэмерон рассказал, что ему, вероятно, не удалось убедить Трампа разблокировать помощь Украине.
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