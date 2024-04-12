Борис Джонсон: Захват Россией Киева будет для США катастрофой больше Вьетнама

Захват Киева российским диктатором Владимиром Путиным станет "катастрофой" больше Вьетнама для американского лидерства на мировой арене. Об этом заявил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в Вашингтоне, сообщает The Telegraph.

По словам политика, конечной целью российского диктатора является "захват Киева", потому что он "хочет взять под контроль всю страну".

"Если это произойдет, я думаю, это будет абсолютной катастрофой для Запада, катастрофой для Америки и любой концепции американского лидерства", – заявил Джонсон.

По его мнению, успех РФ в Украине был бы большим поражением для Соединенных Штатов, чем в свое время во Вьетнаме, ведь после 75 лет "успеха" НАТО впервые потерпела бы поражение в европейской войне.

Не существует реального мирного соглашения, которое украинцы могли бы заключить, чтобы прекратить боевые действия, подчеркнул Джонсон.

"Они не видят соглашения, которое они могут заключить с Путиным. Я имею в виду, никто не подходит ко мне украдкой и не говорит: "О, а ты знаешь, кстати, мы могли бы обменять это и это, и давай заключим соглашение ". Никто этого не предлагает", – сказал Джонсон.

Однако политик сказал, что для Путина существуют пути для того, чтобы "покончить с этим" и все еще иметь возможность "заявить о какой-либо моральной победе".

В то же время он выразил мнение, что Дональд Трамп откажется от своей "изоляционистской риторики" по поводу войны России против Украины, если он победит на американских выборах в ноябре.

По мнению бывшего премьера, ситуация с задержкой оказания Украине помощи "ужасающая", и он "молится", чтобы республиканцы в Конгрессе прекратили блокаду финансирования Украины в размере $60 млрд.

СПРАВКА. Война во Вьетнаме продолжалась с 1955 по 1975 годы. Это был конфликт между Северным и Южным Вьетнамом, где привлекались и другие силы, в частности США. Американцы поддерживали Южный Вьетнам, однако после долгой борьбы он потерпел поражение. В конце концов, Северный Вьетнам объединил страну под коммунистическим режимом.

С сентября 2023 года Конгресс США не может прийти к согласию по бюджету на 2024 год, в частности нет консенсуса и в вопросе финансовой поддержки Украины.

14 марта Джонсон сказал, что Трамп поймет невозможность соглашения с диктатором Путиным, если его снова изберут президентом США.

21 марта стало известно, что демократы в Конгрессе США поддерживают инициативу республиканцев по предоставлению Украине помощи в кредит.

1 апреля спикер Палаты представителей Джонсон заявил, что в вопросе помощи Украине, который должен быть вынесен на голосование после каникул, будут "важные нововведения".

10 апреля глава МИД Британии Кэмерон рассказал, что ему, вероятно, не удалось убедить Трампа разблокировать помощь Украине.

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