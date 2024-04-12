Борис Джонсон: Захоплення Росією Києва буде для США катастрофою, більшою за В'єтнам

Захоплення Києва російським диктатором Володимиром Путіним стане "катастрофою", більшою за В'єтнам, для американського лідерства на світовій арені. Про це заявив колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у Вашингтоні, повідомляє The Telegraph.

За словами політика, кінцевою метою російського диктатора є "захоплення Києва", бо він "хоче взяти під контроль всю країну".

"Якщо це станеться, я думаю, це буде абсолютною катастрофою для Заходу, катастрофою для Америки й для будь-якої концепції американського лідерства", – заявив Джонсон.

На його думку, успіх РФ в Україні був би більшою поразкою для Сполучених Штатів, ніж свого часу у В'єтнамі, адже після 75 років "успіху" НАТО вперше зазнало б поразки в європейській війні.

Не існує жодної реальної мирної угоди, яку українці могли б укласти, щоб припинити бойові дії, наголосив Джонсон.

"Вони не бачать угоди, яку вони можуть укласти з Путіним. Я маю на увазі, ніхто не підходить до мене крадькома і не каже: "О, а ти знаєш, до речі, ми могли б обміняти це і це, укладімо угоду". Ніхто цього не пропонує", – сказав Джонсон.

Однак політик сказав, що для Путіна існують шляхи для того, щоб "покінчити з цим" і все ще мати можливість "заявити про якусь моральну перемогу".

Водночас він висловив думку, що Дональд Трамп відмовиться від своєї "ізоляціоністської риторики" щодо війни Росії проти України, якщо він переможе на американських виборах у листопаді.

На думку колишнього прем'єра, ситуація із затримкою надання Україні допомоги є "жахливою", і він "молиться", аби республіканці в Конгресі припинили блокаду фінансування України в розмірі $60 млрд.

ДОВІДКА. Війна у В'єтнамі тривала з 1955-го до 1975 року. Це був конфлікт між Північним та Південним В'єтнамом, де залучалися й інші сили, зокрема США. Американці підтримували Південний В'єтнам, проте після довгої боротьби він зазнав поразки. Зрештою Північний В'єтнам об'єднав країну під комуністичним режимом.

З вересня 2023 року Конгрес США не може дійти згоди щодо бюджету на 2024 рік, зокрема немає консенсусу і в питанні фінансової підтримки України.

14 березня Джонсон сказав, що Трамп зрозуміє неможливість угоди з диктатором Путіним, якщо його знову оберуть президентом США.

21 березня стало відомо, що демократи у Конгресі США підтримують ініціативу республіканців щодо надання Україні допомоги в кредит.

1 квітня спікер Палати представників Джонсон заявив, що у питанні допомоги Україні, яке мають винести на голосування після канікул, будуть "важливі нововведення".

10 квітня глава МЗС Британії Кемерон розповів, що йому, певно, не вдалося переконати Трампа розблокувати допомогу Україні.

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