The Guardian: Кемерону не вдалося зустрітися зі спікером Джонсоном та переконати Трампа

Кемерон сподівався, що Трамп дасть сигнал про зміну курсу, принаймні полегшивши йому шлях до зустрічі з Джонсоном, передає The Guardian

Девід Кемерон (Фото: ЕРА/Andy Rain)

Міністру закордонних справ Великої Британії Девіду Кемерону, певно, не вдалося переконати 45-го президента США Дональда Трампа розблокувати допомогу Україні у вигляді $60 млрд. Про це повідомляє The Guardian.

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Під час приватної вечері у маєтку Трампа у Флориді, Кемерон закликав Трампа визнати, що в інтересах США, щоб російський диктатор Володимир Путін не отримав "винагороду" за захоплення земель в Україні.

За інформацією видання, глава МЗС Британії не зміг зустрітися зі спікером Палати представників Конгресу США Майком Джонсоном, який має поставити законопроєкт з допомогою Україні на голосування.

Кемерон сподівався, що Трамп дасть сигнал про зміну курсу, принаймні полегшивши йому шлях до зустрічі з Джонсоном, передає The Guardian.

На спільній пресконференції з держсекретарем США Ентоні Блінкеном британський міністр закордонних справ заявив, що приїхав до США не для того, аби "читати лекції" або втручатися у внутрішню американську політику.

Водночас Кемерон зауважив, що готовий відмовитися від "дипломатичної риторики", тому що він дуже емоційно ставиться до того, що США і Європа повинні об'єднатися для захисту України від російської агресії.

З вересня 2023 року Конгрес США не може дійти згоди щодо бюджету на 2024 рік. Зокрема, немає консенсусу і в питанні фінансової підтримки України.

22 лютого 2024-го Зеленський заявив, що американський Конгрес має схвалити подальшу допомогу Україні, інакше "дедалі більше наших героїчних хлопців буде у лікарнях".

21 березня демократи у Конгресі США почали підтримувати ініціативу республіканців щодо надання Україні допомоги в кредит.

1 квітня спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що у питанні допомоги Україні, яке мають винести на голосування після великодніх канікул, будуть деякі "важливі нововведення".

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