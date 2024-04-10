The Guardian: Кэмерону не удалось встретиться со спикером Джонсоном и убедить Трампа

Кэмерон надеялся, что Трамп даст сигнал об изменении курса, по крайней мере, облегчив ему путь к встрече с Джонсоном, передает The Guardian

Дэвид Кэмерон (Фото: ЕРА/Andy Rain)

Министру иностранных дел Великобритании Дэвиду Кэмерону, вероятно, не удалось убедить 45-го президента США Дональда Трампа разблокировать помощь Украине в размере $60 млрд. Об этом сообщает The Guardian.

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Во время приватного ужина в имении Трампа во Флориде, Кэмерон призвал Трампа признать, что в интересах США, чтобы российский диктатор Владимир Путин не получил "вознаграждение" за захват земель в Украине.

По информации издания, глава МИД Британии не смог встретиться со спикером Палаты представителей Конгресса США Майком Джонсоном, который должен поставить законопроект с помощью Украине на голосование.

Кэмерон надеялся, что Трамп даст сигнал об изменении курса, по крайней мере, облегчив ему путь к встрече с Джонсоном, передает The Guardian.

На совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном британский министр иностранных дел заявил, что приехал в США не для того, чтобы "читать лекции" или вмешиваться во внутреннюю американскую политику.

В то же время, Кэмерон отметил, что готов отказаться от "дипломатической риторики", потому что он очень эмоционально относится к тому, что США и Европа должны объединиться для защиты Украины от российской агрессии.

С сентября 2023 года Конгресс США не может прийти к согласию по бюджету на 2024 год. В частности, нет консенсуса и по вопросу финансовой поддержки Украины.

22 февраля 2024 года Зеленский заявил, что американский Конгресс должен одобрить дальнейшую помощь Украине, иначе "все больше наших героических ребят будет в больницах".

21 марта демократы в Конгрессе США начали поддерживать инициативу республиканцев по предоставлению Украине помощи в кредит.

1 апреля спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что в вопросе помощи Украине, который должен быть вынесен на голосование после пасхальных каникул, будут некоторые "важные нововведения".

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