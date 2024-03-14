Трамп подумає про переговори з Путіним, але зрозуміє, що угода неможлива — Борис Джонсон

Джонсон вважає, що прихильники Трампа, які виступають проти допомоги Україні, змінять свою позицію після виборів

Борис Джонсон (Фото: EPA/Tolga Akmen)

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вважає, що 45-й президент Дональд Трамп зрозуміє неможливість угоди з диктатором Володимиром Путіним, якщо його знову оберуть до Білого дому. Про це він написав у колонці для NV.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, слід менше панікувати про можливу перемогу Трампа на виборах, оскільки він був першим, хто передав озброєння Україні, а його попередник Барак Обама цього не зробив.

Він зазначив, що Трамп у певний момент може подумати, що здатний вести переговори з Путіним, але незабаром зрозуміє, що жодна угода з Путіним неможлива.

"Тому я думаю, що зрештою він стане президентом, який допоможе захистити демократію та підтримати Україну. Щодо ультрареспубліканців, які виступають проти допомоги Україні, я думаю, що це зміниться після президентських виборів", – заявив Джонсон.

Політик написав, що у руйнуванні європейської демократії немає нічого консервативного (прихильники Трампа переважно радикальні консерватори).

16 січня після перемоги на перших президентських кокусах в Айові Трамп згадав Україну. Він вкотре наголосив, що "дуже швидко" зупинить війну у разі, якщо зможе очолити США, оскільки "прекрасно знає" російського диктатора Путіна та Зеленського.

23 лютого президент Зеленський заявив, що Трамп не зможе "закінчити війну за 24 години" у разі його повернення до Білого дому.

1 березня повідомлялося, що Трамп, згідно з останніми опитуваннями, має більше шансів на перемогу на виборах президента США, ніж чинний глава держави.

6 березня Байден попередив, що другий термін Трампа означатиме повернення до "хаосу, розколу та пітьми".

Читайте також: Трамп говорив, що Гітлер "робив добрі речі". Розповідь колишнього глави адміністрації США