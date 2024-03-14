Трамп подумает о переговорах с Путиным, но поймет, что сделка невозможна — Борис Джонсон

Джонсон считает, что сторонники Трампа, которые выступают против помощи Украине, изменят свою позицию после выборов

Борис Джонсон (Фото: EPA/Tolga Akmen)

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что 45-й президент Дональд Трамп поймет невозможность сделки с диктатором Владимиром Путиным, если его снова выберут в Белый дом. Об этом он написал в колонке для NV.

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По его словам, следует меньше паниковать о возможной победе Трампа на выборах, так как он был первым, кто передал вооружения Украине, а его предшественник Барак Обама этого не сделал.

Он отметил, что Трамп в определенный момент может подумать, что способен вести переговоры с Путиным, но вскоре поймет, что никакая сделка с Путиным невозможна.

"Поэтому я думаю, что в конечном итоге он станет президентом, который поможет защитить демократию и поддержать Украину. Что касается ультрареспубликанцев, которые выступают против помощи Украине, я полагаю, что это изменится после президентских выборов", — заявил Джонсон.

Политик написал, что в разрушении европейской демократии нет ничего консервативного (сторонники Трампа преимущественно радикальные консерваторы).

16 января после победы на первых президентских кокусах в Айове Трамп вспомнил Украину. Он в очередной раз подчеркнул, что "очень быстро" остановит войну в случае, если сможет возглавить США, поскольку "прекрасно знает" российского диктатора Путина и Зеленского.

23 февраля президент Зеленский заявил, что Трамп не сможет "закончить войну за 24 часа" в случае его возвращения в Белый дом.

1 марта сообщалось, что у Трампа, согласно последним опросам, есть больше шансов на победу на выборах президента США, чем у действующего главы государства.

6 марта Байден предупредил, что второй срок Трампа будет означать возвращение к "хаосу, расколу и тьме".

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