США виділяють Україні $138 млн для модернізації систем протиповітряної оборони

Посол США в Україні Бріджит Брінк заявила, що це допоможе підтримати ефективність української ППО під час атак Росії на енергетичну мережу

Бріджит Брінк в Україні (Фото: Twitter)

США 11 квітня підписали угоду про надання Україні $138 млн для модернізації систем протиповітряної оборони. Про це повідомила пані посол Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк.

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"Сьогодні ми підписали угоду про надання Україні $138 млн на модернізацію критично важливої системи протиповітряної оборони", – написала вона.

За словами Брінк, це фінансування допоможе "підтримувати ефективність протиповітряної оборони України в робочому стані під час безперервних атак Росії на енергетичну мережу".

Напередодні журналісти Associated Press повідомляли, що Державний департамент США дав дозвіл на екстрений продаж комплектовання для ракетних комплексів Hawk для України на $138 млн.

12 березня 2024 року США оголосили військову допомогу Україні на $300 млн, туди увійшли артилерійські снаряди та боєприпаси для HIMARS.

21 березня стало відомо, що демократи у Конгресі США підтримують ініціативу республіканців щодо надання Україні допомоги в кредит.

26 березня речниця Білого дому сказала, що спікер Палати представників Конгресу шукає привід, щоб не виносити на голосування законопроєкт із допомогою Україні.

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