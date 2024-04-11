США выделяют Украине $138 млн для модернизации систем противовоздушной обороны

Посол США в Украине Бриджит Бринк заявила, что это поможет поддержать эффективность украинской ПВО во время атак России на энергетическую сеть

Бриджит Бринк в Украине (Фото: Twitter)

США 11 апреля подписали соглашение о предоставлении Украине $138 млн для модернизации систем противовоздушной обороны. Об этом сообщила посол Соединенных Штатов в Украине Бриджит Бринк.

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"Сегодня мы подписали соглашение о предоставлении Украине $138 млн на модернизацию критически важной системы противовоздушной обороны", – написала она.

По словам Бринк, это финансирование поможет "поддерживать эффективность противовоздушной обороны Украины в рабочем состоянии во время непрерывных атак России на энергетическую сеть".

Накануне журналисты Associated Press сообщали, что Государственный департамент США дал разрешение на экстренную продажу комплектования для ракетных комплексов Hawk для Украины на $138 млн.

12 марта 2024 года США объявили военную помощь Украине на $300 млн, туда вошли артиллерийские снаряды и боеприпасы для HIMARS.

21 марта стало известно, что демократы в Конгрессе США поддерживают инициативу республиканцев по предоставлению Украине помощи в кредит.

26 марта спикера Белого дома сказала, что спикер Палаты представителей Конгресса ищет повод, чтобы не выносить на голосование законопроект с помощью Украины.

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