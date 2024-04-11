Глава МЗС Польщі: Росія та Україна вже виснажені. Багато чого залежить від Конгресу

Радослав Сікорський заявив, що "Україна сильно стікає кров'ю, але й у Путіна не все добре"

Радослав Сікорський (Фото: МЗС Польщі)

Після двох років повномасштабної війни Україна та Росія виснажені, саме тому ухвалення американського пакета допомоги є важливим для подальшого розвитку подій на полі бою. Таку думку в інтерв'ю грецькому медіа Kathimerini висловив міністр закордонних справ Радослав Сікорський.

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За його словами, наразі ситуація на фронті в російсько-українській війні неоднозначна.

"Україна, країна без військово-морського флоту, витіснила російський Чорноморський флот з половини цього моря. Це великий успіх <...> Я не думаю, що хтось із нас міг передбачити рік чи два тому, що Україна зможе вразити російські збройові заводи та нафтопереробні заводи за сотні кілометрів усередині Росії", – висловився він.

Водночас російська окупаційна армія також мала дві перемоги: спочатку у Бахмуті, потім – в Авдіївці.

Проте, додав Сікорський, російський диктатор Володимир Путін вичерпав запас балістичних ракет – ті, якими зараз Росія атакує Україну, летять одразу з виробництва.

"Після двох років цієї неспровокованої війни обидві сторони виснажені", – сказав польський глава МЗС, додавши, що "багато чого залежить від пакета військової допомоги від США".

"Україна, здається, мобілізує новобранців, і ми як НАТО демонструємо стійкість і здатність допомогти Україні в довгостроковій перспективі. Так, Україна сильно стікає кров'ю, але й у президента Путіна не все добре", – сказав Сікорський.

12 березня 2024 року США оголосили військову допомогу Україні на $300 млн, туди увійшли артилерійські снаряди та боєприпаси для HIMARS.

21 березня стало відомо, що демократи у Конгресі США підтримують ініціативу республіканців щодо надання Україні допомоги в кредит.

26 березня речниця Білого дому сказала, що спікер Палати представників Конгресу шукає привід, щоб не виносити на голосування законопроєкт із допомогою Україні.

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