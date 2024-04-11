Глава МИД Польши: Россия и Украина уже истощены. Многое зависит от Конгресса

Радослав Сикорский заявил, что "Украина сильно истекает кровью, но и у Путина не все хорошо"

Радослав Сикорский (Фото: МИД Польши)

После двух лет полномасштабной войны Украина и Россия истощены, поэтому принятие американского пакета помощи – это важно для дальнейшего развития событий на поле боя. Такое мнение в интервью греческому медиа Kathimerini высказал министр иностранных дел Радослав Сикорский.

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По его словам, ситуация на фронте в российско-украинской войне неоднозначная.

"Украина, страна без военно-морского флота, вытеснила российский Черноморский флот с половины этого моря. Это большой успех <...> Я не думаю, что кто-то из нас мог предсказать год или два потому, что Украина сможет поразить российские оружейные заводы и нефтеперерабатывающие заводы в сотне километров внутри России", – выразился он.

В то же время у российской оккупационной армии также были две победы: сначала в Бахмуте, потом – в Авдеевке.

Однако, добавил Сикорский, российский диктатор Владимир Путин исчерпал запас баллистических ракет – те, которыми сейчас Россия атакует Украину, улетают сразу с производства.

"После двух лет этой непровоцированной войны обе стороны истощены", – сказал польский глава МИД, добавив, что "многое зависит от пакета военной помощи от США".

"Украина, кажется, мобилизует новобранцев, и мы, как НАТО, демонстрируем устойчивость и способность помочь Украине в долгосрочной перспективе. Да, Украина сильно истекает кровью, но и у президента Путина не все хорошо", – сказал Сикорский.

12 марта 2024 года США объявили военную помощь Украине на $300 млн, туда вошли артиллерийские снаряды и боеприпасы для HIMARS.

21 марта стало известно, что демократы в Конгрессе США поддерживают инициативу республиканцев по предоставлению Украине помощи в кредит.

26 марта спикера Белого дома сказала, что спикер Палаты представителей Конгресса ищет повод, чтобы не выносить на голосование законопроект с помощью Украины.

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