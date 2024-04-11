Макрон про паузу з допомогою від США: Можливо, Європі доведеться дати Україні понад 50 млрд євро

Французький президент наголосив, що європейські союзники не можуть покинути Україну

Емманюель Макрон (Фото: ЕРА)

Через затримку допомоги з боку США, Європейські союзники, ймовірно, будуть вимушені надати Україні більш ніж 50 млрд євро, затверджених за програмою Ukraine Facility. Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон під час відкриття порохового заводу у французькому Бержераку.

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"Якщо фінансування від США не буде, Європа повинна буде мобілізуватися і побудувати нові фінансові інструменти", – сказав він.

В такому випадку, зазначив Макрон, ймовірно, що ЄС доведеться ухвалити додаткове фінансування і надати Україні більш ніж 50 млрд євро, передбачені програмою Ukraine Facility.

"Ми не можемо покинути Україну. Бо Україна — це за 1500 км звідси. Тобто це означає, що це наша особиста безпека, це можливість для Європи бути в мирі", – сказав французький лідер.

Європейська рада 1 лютого 2024 року одноголосно затвердила новий пакет фінансової допомоги для України на період 2024-2027 років у розмірі 50 млрд євро, з яких 39 млрд євро підуть на забезпечення макрофінансової стабільності.

12 березня 2024 року США оголосили військову допомогу Україні на $300 млн, туди увійшли артилерійські снаряди та боєприпаси для HIMARS.

21 березня стало відомо, що демократи у Конгресі США підтримують ініціативу республіканців щодо надання Україні допомоги в кредит.

26 березня речниця Білого дому сказала, що спікер Палати представників Конгресу шукає привід, щоб не виносити на голосування законопроєкт із допомогою Україні.

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