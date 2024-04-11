Макрон о паузе в помощи от США: Вероятно, Европе придется дать Украине более 50 млрд евро

Французский президент подчеркнул, что европейские союзники не могут бросить Украину

Эмманюэль Макрон (Фото: ЕРА)

Из-за задержки помощи со стороны США, Европейские союзники, вероятно, будут вынуждены предоставить Украине более 50 млрд евро, утвержденных по программе Ukraine Facility. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон во время открытия порохового завода во французском Бержераке.

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"Если финансирования от США не будет, Европа должна будет мобилизоваться и построить новые финансовые инструменты", – сказал он.

В таком случае, отметил Макрон, вероятно, что ЕС придется принять дополнительное финансирование и предоставить Украине более 50 млрд евро, предусмотренные программой Ukraine Facility.

"Мы не можем бросить Украину. Потому что Украина — это в 1500 км отсюда. То есть это означает, что это наша личная безопасность, это возможность для Европы быть в мире", – сказал французский лидер.

Европейский совет 1 февраля 2024 года единогласно утвердил новый пакет финансовой помощи для Украины на период 2024-2027 годов в размере 50 млрд евро, из которых 39 млрд евро пойдут на обеспечение макрофинансовой стабильности.

12 марта 2024 года США объявили военную помощь Украине на $300 млн, туда вошли артиллерийские снаряды и боеприпасы для HIMARS.

21 марта стало известно, что демократы в Конгрессе США поддерживают инициативу республиканцев по предоставлению Украине помощи в кредит.

26 марта представитель Белого дома сказала, что спикер Палаты представителей Конгресса ищет повод, чтобы не выносить на голосование законопроект с помощью Украине.

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