Парламентские выборы в Хорватии. Лидирует партия проукраинского премьера

Андрей Пленкович (Фото: Twitter)

Партия Хорватского демократического союза (HDZ) премьер-министра Андрея Пленковича, поддерживающего Украину в войне против России, лидирует на парламентских выборах в Хорватии. Об этом свидетельствуют данные государственной избирательной комиссии страны.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По предварительным результатам парламентских выборов по состоянию на утро 18 апреля подсчитано 99,7% голосов.

HDZ Пленковича получил 61 место в 151-местном парламенте. Вместе с тем на предыдущих выборах в 2020 году партия получила 66 мест.

Экзитпол также показал, что левоцентристская коалиция во главе с оппозиционной Социал-демократической партией, лидером которой неформально является пророссийский президент Зоран Миланович, заняла второе место с 42 мандатами.

Далее результаты разделились следующим образом:

→ партия Мост – 11 мандатов.

→ коалиция Мы можем – 10 мандатов.

→ IDS – три мандата.

→ Независимая платформа Север – два мандата.

→ Фокус – один мандат.

В Словакии 6 апреля 2024 года состоялся второй тур выборов президента. Победу в нем одержал спикер парламента, соратник премьера Фицо Петер Пеллегрини.

Читайте также: Путин будет у власти еще не менее 12 лет, нужно быть готовыми – премьер Хорватии