Путин будет у власти еще как минимум 12 лет, нужно быть готовыми — премьер Хорватии

Пленкович заявил, что на Западе почти не осталось лидеров, которые сохраняют нормальные отношения с Путиным

Андрей Пленкович (Фото: EPA/Olivier Matthys)

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил, что Европе необходимо быть готовой к тому, что диктатор Владимир Путин будет оставаться у власти еще долгие годы. Об этом он сообщил на "Украинском завтраке" в Давосе.

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По его словам, на Западе почти не осталось лидеров, которые сохраняют нормальные отношения с Путиным.

Он отметил, что нарративы россиян постоянно меняются — за последние два года они сначала говорили о "денацификации" Украины и украинской идентичности, а потом перешли к риторике, что Украина является "агентом НАТО".

"В марте произойдут выборы в РФ, мы должны понимать, что созданы политические условия на еще 12 лет власти Путина, и никто не может гарантировать, какая риторика у него будет дальше. Мы должны учитывать это", — сказал Пленкович.

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