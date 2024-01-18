Путін буде при владі ще щонайменше 12 років, треба бути готовими — прем'єр Хорватії

Пленкович заявив, що на Заході майже не залишилося лідерів, які зберігають нормальні стосунки з Путіним

Андрей Пленкович (Фото: EPA/Olivier Matthys)

Прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович заявив, що Європі необхідно бути готовою до того, що диктатор Володимир Путін залишатиметься при владі ще довгі роки. Про це він повідомив на "Українському сніданку" у Давосі.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, на Заході майже не лишилося лідерів, які зберігають нормальні стосунки з Путіним.

Він зазначив, що наративи росіян постійно змінюються – за останні два роки вони спочатку говорили про "денацифікацію" України та українську ідентичність, а потім перейшли до риторики, що Україна є "агентом НАТО".

"У березні відбудуться вибори у РФ, ми маємо розуміти, що створено політичні умови на ще 12 років влади Путіна, і ніхто не може гарантувати, яка риторика в нього буде далі. Ми маємо враховувати це", — сказав Пленкович.

Путін правитиме РФ щонайменше до 2030 року, проблем зі здоров'ям у нього немає — посол Німеччини у Москві.

Кремлівські політтехнологи приїхали в окупацію "малювати" рейтинг Путіну – ЦНС.

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що вкиди про нібито "смерть" Путіна є частиною передвиборчої кампанії у РФ.

Читайте також: Путін може розпочати тотальну мобілізацію навесні, у нас 3-4 місяці на підготовку – Данілов