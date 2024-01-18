Путін буде при владі ще щонайменше 12 років, треба бути готовими — прем'єр Хорватії
Прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович заявив, що Європі необхідно бути готовою до того, що диктатор Володимир Путін залишатиметься при владі ще довгі роки. Про це він повідомив на "Українському сніданку" у Давосі.
За його словами, на Заході майже не лишилося лідерів, які зберігають нормальні стосунки з Путіним.
Він зазначив, що наративи росіян постійно змінюються – за останні два роки вони спочатку говорили про "денацифікацію" України та українську ідентичність, а потім перейшли до риторики, що Україна є "агентом НАТО".
"У березні відбудуться вибори у РФ, ми маємо розуміти, що створено політичні умови на ще 12 років влади Путіна, і ніхто не може гарантувати, яка риторика в нього буде далі. Ми маємо враховувати це", — сказав Пленкович.
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