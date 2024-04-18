Парламентські вибори у Хорватії. Лідирує партія проукраїнського прем'єра
Партія Хорватський демократичний союз (HDZ) прем'єр-міністра Андрея Пленковича, який підтримує Україну у війні проти Росії, лідирує на парламентських виборах у Хорватії. Про це свідчать дані державної виборчої комісії країни.
За попередніми результатами парламентських виборів, станом на ранок 18 квітня підраховано 99,7% голосів.
HDZ Пленковича отримав 61 місце у 151-місному парламенті. Разом з тим, на попередніх виборах у 2020 році партія отримала 66 місць.
Екзит-пол також засвідчив, що лівоцентристська коаліція на чолі з опозиційною Соціал-демократичною партією, лідером якої неформально є проросійський президент Зоран Міланович, посіла друге місце з 42 мандатами.
Далі результати розділилися таким чином:
→ партія Міст — 11 мандатів.
→ коаліція Ми можемо — 10 мандатів.
→ IDS — три мандати.
→ Незалежна платформа Північ — два мандати.
→ Фокус — один мандат.
- У Словаччині 6 квітня 2024 року відбувся другий тур виборів президента. Перемогу в ньому здобув спікер парламенту, соратник прем'єра Фіцо Петер Пеллегріні.
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