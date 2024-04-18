Парламентські вибори у Хорватії. Лідирує партія проукраїнського прем'єра

Андрей Пленкович (Фото: Twitter)

Партія Хорватський демократичний союз (HDZ) прем'єр-міністра Андрея Пленковича, який підтримує Україну у війні проти Росії, лідирує на парламентських виборах у Хорватії. Про це свідчать дані державної виборчої комісії країни.

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За попередніми результатами парламентських виборів, станом на ранок 18 квітня підраховано 99,7% голосів.

HDZ Пленковича отримав 61 місце у 151-місному парламенті. Разом з тим, на попередніх виборах у 2020 році партія отримала 66 місць.

Екзит-пол також засвідчив, що лівоцентристська коаліція на чолі з опозиційною Соціал-демократичною партією, лідером якої неформально є проросійський президент Зоран Міланович, посіла друге місце з 42 мандатами.

Далі результати розділилися таким чином:

→ партія Міст — 11 мандатів.

→ коаліція Ми можемо — 10 мандатів.

→ IDS — три мандати.

→ Незалежна платформа Північ — два мандати.

→ Фокус — один мандат.

У Словаччині 6 квітня 2024 року відбувся другий тур виборів президента. Перемогу в ньому здобув спікер парламенту, соратник прем'єра Фіцо Петер Пеллегріні.

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