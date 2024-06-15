Британія не розглядає відправлення військ в Україну – прем'єр Сунак

Ріші Сунак впевнений, що потрібно нарощувати інвестиції в оборону

Ріші Сунак (Фото: ОП)

Велика Британія наразі не розглядає думку відправлення своїх військових або НАТО в Україну, заявив премʼєр-міністр країни Ріші Сунак в інтерв'ю газеті La Repubblica.

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"Ні", – відповів він на запитання щодо відправлення військових.

Він вважає, що ухвалене на саміті Групи семи в Італії рішення щодо використання прибутку від заморожених російських активів на потреби України стало демонстрацією, що "G7 готова на все".

Сунак впевнений, що потрібно нарощувати інвестиції в оборону, "тому що світ став небезпечним та непередбачуваним, як ніколи за останні десятиліття".

Щодо застосування західної зброї проти цілей на території РФ британський прем'єр висловився ухильно. За його словами, ракети мають використовуватися "із дотриманням міжнародних гуманітарних законів".

27 травня головнокомандувач ЗСУ Сирський заявив, що вже підписав документи, які дозволять першим інструкторам із Франції "невдовзі відвідати наші навчальні центри та ознайомитися з їхньою інфраструктурою й персоналом".

Згодом Міноборони Франції повідомило, що надсилання інструкторів для навчання ЗСУ в Україні є одним із треків, щодо якого ведеться робота.

Українське оборонне відомство того самого вечора опублікувало роз'яснення: наразі досі тривають дискусії з Францією та іншими країнами щодо надсилання інструкторів.

30 травня видання Reuters із посиланням на трьох неназваних співрозмовників серед дипломатів написало, що Франція незабаром може надіслати в Україну обмежену кількість військових інструкторів, а згодом їх кількість зросте до декількох сотень.

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