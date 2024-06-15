Британия не рассматривает отправку войск в Украину – премьер Сунак
Великобритания пока не рассматривает мнение отправки своих военных или НАТО в Украину, заявил премьер-министр страны Риши Сунак в интервью газете La Repubblica.
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"Нет", – ответил он на вопрос отправки военных.
Он считает, что принятое на саммите Группы семи в Италии решение по использованию прибыли от замороженных российских активов на нужды Украины стало демонстрацией, что "G7 готова на все".
Сунак уверен, что нужно наращивать инвестиции в оборону, "потому что мир стал опасным и непредсказуемым, как никогда в последние десятилетия".
Относительно применения западного оружия против целей на территории РФ британский премьер высказался уклончиво. По его словам, ракеты должны использоваться "с соблюдением международных гуманитарных законов".
- 27 мая главнокомандующий ВСУ Сырский заявил, что уже подписал документы, которые позволят первым инструкторам из Франции "вскоре посетить наши учебные центры и ознакомиться с их инфраструктурой и персоналом".
- Впоследствии Минобороны Франции сообщило, что отправка инструкторов для обучения ВСУ в Украине является одним из треков, по которому ведется работа.
- Украинское оборонное ведомство в тот же вечер опубликовало разъяснения: сейчас до сих пор продолжаются дискуссии с Францией и другими странами по поводу отправки инструкторов.
- 30 мая издание Reuters со ссылкой на трех неназванных собеседников среди дипломатов написало, что Франция в скором времени может прислать в Украину ограниченное количество военных инструкторов, а впоследствии их количество вырастет до нескольких сотен.
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