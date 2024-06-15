Британия не рассматривает отправку войск в Украину – премьер Сунак

Риши Сунак уверен, что нужно наращивать инвестиции в оборону

Риши Сунак (Фото: ОП)

Великобритания пока не рассматривает мнение отправки своих военных или НАТО в Украину, заявил премьер-министр страны Риши Сунак в интервью газете La Repubblica.

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"Нет", – ответил он на вопрос отправки военных.

Он считает, что принятое на саммите Группы семи в Италии решение по использованию прибыли от замороженных российских активов на нужды Украины стало демонстрацией, что "G7 готова на все".

Сунак уверен, что нужно наращивать инвестиции в оборону, "потому что мир стал опасным и непредсказуемым, как никогда в последние десятилетия".

Относительно применения западного оружия против целей на территории РФ британский премьер высказался уклончиво. По его словам, ракеты должны использоваться "с соблюдением международных гуманитарных законов".

27 мая главнокомандующий ВСУ Сырский заявил, что уже подписал документы, которые позволят первым инструкторам из Франции "вскоре посетить наши учебные центры и ознакомиться с их инфраструктурой и персоналом".

Впоследствии Минобороны Франции сообщило, что отправка инструкторов для обучения ВСУ в Украине является одним из треков, по которому ведется работа.

Украинское оборонное ведомство в тот же вечер опубликовало разъяснения: сейчас до сих пор продолжаются дискуссии с Францией и другими странами по поводу отправки инструкторов.

30 мая издание Reuters со ссылкой на трех неназванных собеседников среди дипломатов написало, что Франция в скором времени может прислать в Украину ограниченное количество военных инструкторов, а впоследствии их количество вырастет до нескольких сотен.

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