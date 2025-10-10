Британія передала Україні сотні ракет для ППО на п'ять місяців раніше запланованого

Київ отримав від Лондона легкі багатоцільові ракети, призначені для ураження БпЛА, гелікоптерів та броньованої техніки

Люк Поллард (Фото: сайт Лейбористської партії)

Україна отримала сотні ракет протиповітряної оборони від Великої Британії на кілька місяців раніше запланованого. Про це стало відомо під час візиту міністра з питань оборонної готовності та промисловості Британії Люка Полларда на чолі британської делегації до Києва, повідомила пресслужба уряду держави.

Ракети, виготовлені компанією Thales в Белфасті в межах програми підтримки з боку Британії, використовуються для захисту повітряного простору України та були надані на п’ять місяців раніше запланованого. Йдеться про легкі багатоцільові ракети LMM.

"Розвиток промислових партнерств є важливим для того, щоб ми могли вчитися їхньому досвіду та разом будувати промислову базу, необхідну для захисту Великої Британії, стримувати наших супротивників та підтримувати Україну", – сказав Поллард за підсумками візиту.

Він також заявив, що Британія посилює непохитне зобов’язання допомагати Україні захиститися від російського вторгнення. Тільки цього року Лондон витратить 4,5 млрд фунтів ($5,7 млрд) на військову підтримку України.

Міністр додав, що це більше, ніж будь-коли раніше.

"Розвиток промислових партнерств є важливим для того, щоб ми могли вчитися їхньому досвіду та разом будувати промислову базу, необхідну для захисту Великої Британії, стримувати наших супротивників та підтримувати Україну", – сказав Поллард за підсумками візиту.

ДОВІДКА LMM (Lightweight Multirole Missile) – це легка багатоцільова керована ракета британського виробництва, розроблена компанією Thales Air Defence. Вона призначена для ураження малих надводних цілей, безпілотників, легкоброньованої техніки та вертольотів на малих висотах. Ракета має довжину близько 1,3 метра, масу 13 кг і бойову частину вагою 3 кг. Її дальність ураження становить до 8 км. LMM використовує лазерне напівактивне наведення, що забезпечує високу точність і мінімальні побічні втрати. Ракета може запускатися з гелікоптерів, кораблів або наземних пускових установок.

У вересні 2024 року повідомлялося, що Британія передасть Україні 650 універсальних малогабаритних багатоцільових керованих ракет LMM.

15 вересня 2025 року повідомлялося, що у 2026 році планують відкрити найбільший у Британії завод з виробництва безпілотників. Такі дрони постачають Україні.