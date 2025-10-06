У Британії відреагували на заяву Зеленського про їхні деталі у російській зброї

Лондон "надзвичайно серйозно" ставиться до повідомлень про експорт своїх товарів до Росії

Резиденція прем’єра Британії (Фото: Andy Rain/EPA)

Велика Британія докладає всіх зусиль для припинення експорту британськими компаніями до Росії деталей для виготовлення зброї. Про це заявив речник британського уряду, відповідаючи на слова президента Володимира Зеленського, передає канал Sky News.

За його словами, Лондон докладає всіх зусиль для припинення експорту деталей зброї до Росії британськими компаніями.

Речник додав, що уряд ставиться до повідомлень про такий експорт "надзвичайно серйозно", після того, як Зеленський згадав британські компанії серед тих, хто постачає деталі, використані в російській зброї.

"Ми заборонили експорт тисяч товарів до Росії, зокрема всіх предметів військового призначення, на які Україна звернула нашу увагу, і спільно з нашими міжнародними партнерами запровадили найсуворіший пакет санкцій, який будь-коли накладався на велику економіку", – наголосив представник уряду.

За його словами, будь-яка компанія, викрита у скоєнні правопорушення, може зазнати кримінального переслідування або великих фінансових штрафів.

Раніше Зеленський заявляв, що у дронах, якими Росія атакувала Україну у ніч проти 5 жовтня, було понад 100 000 іноземних компонентів. Він згадав компанії зі США, Китаю, Тайваню, також із Британії, Німеччини, Швейцарії, Японії, Республіки Корея, Нідерландів.

5 жовтня окупанти атакували Україну 496 дронами та 53 ракетами. Захисникам вдалося збити або подавити 493 БпЛА та 39 ракет.

ОВА повідомили, що ціллю загарбників стали об'єкти інфраструктури у низці регіонів. Зокрема, у Львівській області через атаку РФ загинула родина з чотирьох людей, зокрема й дитина.