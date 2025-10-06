В Британии отреагировали на заявление Зеленского об их деталях в российском оружии

Лондон "чрезвычайно серьезно" относится к сообщениям об экспорте своих товаров в Россию

Резиденция премьера Британии (Фото: Andy Rain/EPA)

Великобритания прилагает все усилия для прекращения экспорта британскими компаниями в Россию деталей для изготовления оружия. Об этом заявил спикер британского правительства, отвечая на слова президента Владимира Зеленского, передает канал Sky News.

По его словам, Лондон прилагает все усилия для прекращения экспорта деталей оружия в Россию британскими компаниями.

Спикер добавил, что правительство относится к сообщениям о таком экспорте "чрезвычайно серьезно" после того, как Зеленский упомянул британские компании среди тех, кто поставляет детали, использованные в российском оружии.

"Мы запретили экспорт тысяч товаров в Россию, включая все предметы военного назначения, на которые Украина обратила наше внимание, и совместно с нашими международными партнерами ввели самый строгий пакет санкций, который когда-либо накладывался на большую экономику", — подчеркнул спикер правительства.

По его словам, любая компания, уличенная в совершении правонарушения, может подвергнуться уголовному преследованию или крупным финансовым штрафам.

Ранее Зеленский заявлял, что в дронах, которыми Россия атаковала Украину в ночь на 5 октября, было более 100 000 иностранных компонентов. Он упомянул компании из США, Китая, Тайваня, а также из Британии, Германии, Швейцарии, Японии, Республики Корея, Нидерландов.

5 октября оккупанты атаковали Украину 496 дронами и 53 ракетами. Защитникам удалось сбить или подавить 493 БпЛА и 39 ракет.

ОВА сообщили, что целью захватчиков стали объекты инфраструктуры в ряде регионов. В частности, во Львовской области из-за атаки РФ погибла семья из четырех человек, в том числе ребенок.